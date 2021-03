Viernheim. In diesem Jahr bietet die Katholische Kirche Viernheim die Möglichkeit, einen eigenen Kreuz-Weg zu gehen, und zwar online. Die Teilnehmenden werden dabei den letzten Weg Jesu, aber auch den eigenen Lebensweg in den Blick nehmen. Wer mitmachen möchte, benötigt dazu eine Kerze und ein Smartphone. Die Stationen des biblischen Kreuzweges sind kombiniert mit Impulsfragen und Gebetsanregungen für das eigene Leben. Wer den Kreuzweg für sich allein gehen möchte, findet die Anleitung dazu ab 26. März unter Katholische-Kirche-Viernheim.de. Wer den Weg gemeinsam beginnen möchte, findet dort einen Zoom-Link für den gemeinsamen Start am Freitag, 26. März, um 18 Uhr. red