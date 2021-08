Den Klimawandel berücksichtigen

Zu „Rathaus-Frage völlig offen“, SHM vom 3. August

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Diskussion um Abriss und Neubau oder Renovierung des Viernheimer Rathauses läuft nun seit vielen Jahren. Eine Zeit, in welcher viele Argumente ausgetauscht und die Kosten ständig neu berechnet wurden. Meiner Meinung nach ist es inzwischen nicht mehr die Frage, ob man ein neues Rathaus baut, sondern wie man das neue Rathaus baut.

Nun kam der Vorschlag vom Unternehmer Werner Gutperle, ein neues Rathaus zu einem Fixpreis zu errichten. Das ist löblich und mit Sicherheit ein verlockendes Angebot. Doch ich möchte den Verantwortlichen Folgendes zu bedenken geben: Auch wenn vorhandene Pläne etc. des Telecom-Callcenters den Neubau berechenbarer und günstiger machen, möchten wir tatsächlich einen Bau in dieser Form in der Viernheimer Innenstadt haben?

Das alte Rathaus stand jahrelang in der Kritik, weil es (milde ausgedrückt) keine architektonisch angenehme Form hatte. Ist es nicht an der Zeit, dass wir Viernheim mit einem modernen, klimaneutralen und zukunftsweisenden Rathaus ausstatten? Ein Neubau, der die moderne Arbeitswelt und unsere Verantwortung gegenüber der Natur miteinander verbindet?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jedes Bauwerk wird (laut DWD) durch extreme Witterungen beansprucht und in seiner Funktion beeinträchtigt. Darüber hinaus verändert jedes Bauwerk auch das Lokalklima in seiner Umgebung. Bereits heute treten in Städten höhere Lufttemperaturen im Vergleich zum Umland auf. Etwa ab dem Jahr 2050 werden zum Beispiel in Hamburg Temperaturen herrschen wie heute in Madrid. Auch in Viernheim wird es einen signifikanten Anstieg von sehr heißen Tagen pro Jahr geben. Das bedeutet, wir müssen uns künftig an die sich verändernden Temperaturen in unseren Städten anpassen. Alle unsere baulichen Maßnahmen sollten diese und andere Veränderungen bedenken.

Große Glasfassaden sind für solche Temperaturen nicht geeignet. Es braucht dann sehr viel Energie, die Räume wieder zu kühlen. Um nicht in eine sich fortführende Spirale von zu hohem Energieverbrauch und Klimaveränderungen zu kommen, sind wir gut beraten, konventionelle Klimaanlagen zu vermeiden.

Wir brauchen eine Begrünung (an und um den Neubau), welche die Temperaturen und das Kleinklima in der Innenstadt regulieren kann. Da helfen keine Blumenrabatten, dazu braucht es Bäume. Es braucht begrünte Fassaden, die auf natürliche Weise das Gebäude kühlen. Eine Fotovoltaikanlage auf einem öffentlichen Gebäude sollte selbstverständlich sein. Es braucht Arbeitsplätze im Homeoffice, damit wir Treibstoff und Parkraum sparen und Mitarbeitern flexible, familienfreundliche Arbeitsbedingungen ermöglichen.

Unser digitales Zeitalter macht es möglich, dass wir in der Innenstadt auf riesige Bürogebäude verzichten könnten und stattdessen lediglich das Bürgerbüro, Versammlungsräume und ein Trauzimmer in der Innenstadt belassen. Die einzelnen Ämter können dezentral in Viernheim gebaut werden oder in bestehende Gebäude integriert werden. Im Industriegebiet gibt es zum Beispiel viele ungenutzte Grundstücke.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wir werden künftig immer besser miteinander vernetzt sein, so dass auch die Arbeitsweisen sich verändern. (Sitzungen müssen nicht immer zwingend in Präsenz stattfinden.) Es bräuchte in der Innenstadt kein Rathaus in seiner bisherigen Dimension. Durch einen kleineren Neubau könnte der gesparte Platz mit Bäumen bepflanzt werden und für ein kühleres Klima in der Innenstadt sorgen. Wir werden durch den Klimawandel laut Berechnungen der Wissenschaftler spätestens ab dem Jahre 2050 regelmäßig sehr heiße Sommer erleben, die Innenstadt mit ihren großen gepflasterten Flächen wird unangenehm heiß werden. Diese Fakten gilt es schon heute, bei allen neu entstehenden Bauwerken, zu bedenken. In Viernheim könnte ein Rathaus entstehen, das für andere Städte ein richtungsweisendes Vorbild für zukunftsfähiges Bauen in Zeiten des Klimawandels sein könnte.

Ich selbst bin keine Fachfrau, lediglich eine Bürgerin, die ihre Heimatstadt liebt und sich um die Zukunft Gedanken macht. Doch es gibt viele Fachkräfte, die sich schon lange mit dem Thema Neubauten in Zeiten des Klimawandels befassen. Eine Beratung in diese Richtung könnte spätere Kosten und Probleme verhindern. Ich bitte alle Verantwortlichen, sich zu überlegen, welche Form und Art eines Gebäudes auch in 50 oder 100 Jahren noch sinnvoll und einer modernen Brundtlandstadt würdig ist.

Ich weiß, dass der Unternehmer Werner Gutperle schon viel für seine Heimatstadt getan hat und auch seine Ehefrau sich für die armen und schwachen Menschen einsetzt. Vielleicht können meine Gedanken eine Vision beflügeln, bei deren Umsetzung ein erfolgreicher Unternehmer einen großen Beitrag leisten könnte.