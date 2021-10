Den Bambergern unterlegen

Viernheim. Im zweiten Heimspiel der Saison mussten die Rhein-Neckar Metropolitans in der Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) eine deftige Niederlage einstecken. Gegen den Nachwuchs des mehrfachen Deutschen Meisters Brose Bamberg hatten die Basketballer beim 78:114 keine Chance.

Tim Heineke brachte direkt nach Spielbeginn mit seinem ersten Wurf die Metropolitans mit 3:0 in Front – es sollte die einzige Führung für das Kooperationsteam der BG Viernheim/Weinheim und der SG Mannheim bleiben. Die Vorzeichen standen schon nicht gut für das Team von Trainer Ali Kocak. Linus Soltau und Gacel Ruf fehlten verletzungsbedingt, und Aufbauspieler Koray Kocak ging mit Knieproblemen in die Partie, sollte aber trotzdem Top-Scorer der Metropolitans werden. Als dann auch noch der zweite Point Guard Cris Becht früh foulbelastet war, musste die Mannschaft ihre Verteidigungsstrategie umstellen. Die Bamberger nutzten dagegen von Beginn an ihre Größenvorteile unter dem Korb aus und waren bereits nach den ersten zehn Minuten 29:21 in Führung.

Die Gäste erwiesen sich als äußerst treffsicher, im Gegensatz zu ihren vorigen Partien auch von jenseits der Dreierlinie, so dass der Rückstand für die Hausherren zur Pause bereits auf 49:66 anwuchs. Die Halbzeitansprache des Coaches fruchtete nicht – im Gegenteil, der dritte Abschnitt war „ein Viertel zum Vergessen“, wie Kocak es nach dem Spiel formulierte. 14:34 verloren die Metropolitans in den zehn Minuten, die Gäste hatten damit die 100-Punkte-Marke geknackt. Immerhin gaben sich die Hausherren nicht gänzlich auf und erkämpften sich das letzte Viertel (15:14). „Wir hatten der Bamberger körperlichen Überlegenheit einfach zu wenig entgegenzusetzen“, sagte Kocak, „erst zu spät haben wir den Kampf aufgenommen und als Team dagegen gehalten. Aber auch aus solchen Niederlagen lernen wir.“

Metropolitans: Koray Kocak (22 Punkte/1 Dreier), Cris Becht (19/2), Emilian Fauth (17), Tim Heineke (9/1), Diego Charles Kirse (3/1), Raphael Zeh (3), Valentine Chinamere (2), Niklas Stefanos Schiewe (2), Philipp Handel (1), Axel Eckert, Paul Pflug. su

