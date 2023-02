Dem Titel ganz nah

Viernheim. In Weinheim werden an diesem Wochenende die besten A- und B-Junioren, B-Juniorinnen und Frauen bei der Endrunde der Badischen Futsalmeisterschaften ermittelt. Und in drei der vier Entscheidungen sind Mannschaften des TSV Amicitia dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am heutigen Samstag, 11. Februar, geht es für die Frauenteams um den Titel und die Meisterschale. Die Frauen des TSV Amicitia kommen als Titelverteidiger in die Halle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule – 2020 haben die Viernheimerinnen gewonnen, zwei Jahre fanden dann wegen Corona keine Hallenwettbewerbe statt. In diesem Jahr wurde auch keine Qualifikation ausgetragen, für die Endrunde haben sich acht Frauenteams gemeldet. Anpfiff für die Vorrundenspiele ist um 16 Uhr. Der TSV Amicitia trifft auf den SC Käfertal (16.36 Uhr), SpG St. Leon/Mingolsheim (17.21 Uhr) und VfB Bretten (18.09 Uhr). In der anderen Gruppe spielen SpG Steinsfurt/Untergimpern, SC Olympia Neulußheim, SV Kickers Büchig und der Karlsruher SC um das Weiterkommen. Die beiden besten Teams jeder Vierergruppe erreichen das Halbfinale, das Endspiel um die badische Hallenmeisterschaft ist für 19.59 Uhr angesetzt.

Der Sonntag, 12. Februar, startet um 9.45 Uhr mit der Konkurrenz der B-Juniorinnen. Der TSV Amicitia beendete seine Qualifikationsrunde als souveräner Gruppenerster, keines der zehn Spiele ging verloren. In der Vorrundengruppe A der badischen Meisterschaft geht es nun gegen Post Südstadt Karlsruhe (9.45 Uhr), SC Klinge Seckach (10.54 Uhr) und SV Kickers Büchig (11.42 Uhr). In Gruppe A spielen die beiden Bundesligavertretungen der TSG 1899 Hoffenheim und des Karlsruher SC sowie SC Olympia Neulußheim und FC Astoria Walldorf. Die Viernheimer Mädchen wollen versuchen, sich für das Halbfinale ab 12.28 Uhr zu qualifizieren, die Siegerehrung des badischen Meisters findet kurz vor 14 Uhr statt.

Mehr zum Thema Futsal B-Junioren holen sich den Pokal Mehr erfahren

Am 14.30 Uhr treffen sich dann die Hallenkreismeister der B-Jugend, um ihren Meister auszuspielen. Der TSV Amicitia hat sich vor zwei Wochen im Mannheimer Kreis durchgesetzt und sich einen Platz in der badischen Endrunde gesichert. Die Viernheimer Jungs eröffnen die Meisterschaften um 14.30 Uhr gegen die JSG Elztal-Billigheim.

Weitere Vorrundengegner sind JSG Obergimpern/Bonfeld/Fürfeld (15.27 Uhr), JSG Hettingen/Schlierstadt (16.27 Uhr) und FC Germania Friedrichstal (17.15 Uhr). Weitere Teilnehmer sind JSG Kronau/Mingolsheim/Langenbrücken, FC Nöttingen, VfL Kurpfalz MA-Neckarau, SV Sandhausen und die JSG Erftal/Brehmbachtal in der anderen Gruppe. Auch hier ziehen der Gruppenerste und -zweite in das Halbfinale ein, das die Endspielteilnehmer (19.35 Uhr) ermitteln wird. su