Dem Plastikmüll auf der Spur

Viernheim. Die Klasse 7aH des Hauptschulzweiges der Alexander- von-Humboldt-Schule (AvH) hat im Rahmen des Europäischen E-Twinning Projekts „Planet or Plastic“ die Ursachen der weltweiten Plastikverschmutzung untersucht. In den ersten Wochen lernten die Schüler, welche Arten von Plastik es gibt und wie sie eingesetzt werden. Mit ihren Englischlehrerinnen Silke Lahres-Brauner und Marina Nägel war die Klasse dem Plastikmüll im Supermarkt und im eigenen Badezimmer auf der Spur und erfuhr, was es mit Einwegplastik und Mikroplastik auf sich hat. „Unsere Intention war es, den jungen Menschen aufzuzeigen, wie massiv unsere Meere und ihre Bewohner durch Plastikmüll bedroht sind und dass Abfallvermeidung und Recycling dazu beitragen, die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt der Meere zu erhalten“, sagt Silke Lahres-Brauner.

Mit der im Foyer der Schule aufgebauten Plastikwelle möchte die Klasse gemeinsam mit Lars Prechtl vom Stadtteilbüro Ost „Villa Kunterbunt“ allen Schülern der AvH die drastischen Auswirkungen des täglichen Einweg-Plastik-Konsums vor Augen führen – und dazu animieren, diesen zu reduzieren. Dass dieses Projekt bereits andere zum Nachdenken anregt, zeigen die Briefe von Schülern eines Ethik-Kurses des Gymnasialzweigs, die im Rahmen ihrer Unterrichtseinheit zum Thema „Nachhaltigkeit“ das Kunstwerk besucht und der Klasse 7aH für ihr Engagement gedankt haben.

Geplant ist nun eine Fotoaktion, bei der die Schüler ein Foto von sich auf dem Surfbrett vor der Plastikwelle machen können. „Hierbei ist jeder Einzelne gefragt. Um die Botschaft mit Freunden und der Familie teilen zu können, bieten wir allen Schülern an, sich an der freiwilligen Fotoaktion für saubere Meere zu beteiligen“, bestätigte Lars Prechtl, der sich mit Unterstützung seines Teams im Rahmen der kommunalen Jugendförderung sehr gern am Schulprojekt beteiligte. Ziel dieses Engagements ist es, so Prechtl, nachhaltigen Themen im Unterricht und bei außerschulischen Bildungsangeboten jugendgerecht zu begegnen. Dabei geht es darum, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, zu motivieren, sie zu begleiten und anzuleiten, sie aber auch anzuhören, ihnen Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort aufzuzeigen oder ihnen die Freiräume zu schaffen, eigene Ideen in die Tat umzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.

Das Projekt soll dazu beitragen, dass die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz im regulären Unterricht und Schulgeschehen präsent sind. „Uns ist es wichtig, bei jungen Menschen ein Bewusstsein für dieses globale Problem zu schaffen. Wir werden unsere Projektergebnisse mit unserer E-Twinning Partnerschule in Marseille in Form von Videonachrichten teilen und freuen uns auf den Austausch. Im Gespräch mit Gleichaltrigen erhalten die Schüler ein Gefühl der Einheit und der globalen Bürgerschaft, was uns als einer Europaschule äußerst wichtig ist“, bestätigte Marina Nägel.

Die Schüler möchten gemeinsam mit ihren Lehrkräften im nächsten Schuljahr Alternativen und Methoden erarbeiten, um herauszufinden, welche Materialien am nachhaltigsten und umweltfreundlich sind. red