Delayne Dechant neue Deutsche Meisterin

Viernheim. Kürzlich fanden die Deutschen Meisterschaften im Kickboxen in Lünen statt. Das Viernheimer Kampfsportteam Body Attack hatte sich mit fünf Kämpferinnen und Kämpfern für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Folgende Sportler gingen an den Start: Robin Schäfer, Delayne Dechant, Sami Jakob, András Kiss sowie Alexander Talalov.

Robin Schäfer musste als Erster aus den Reihen des Kampfsportteams auf die Matte. Er ging gleich voll in den Kampf und setzte seinen Gegner mit schnellen Kombinationen und Low Kicks unter Druck. Nach diesem gewonnenen Kampf zog er ins Finale ein. Hier kämpfte er auch sehr gut, jedoch traf er seinen Gegner unabsichtlich in den Unterleib. Dieser konnte nicht mehr weiterkämpfen und somit wurde er disqualifiziert, was ihm dann den zweiten Platz einbrachte.

Als nächster Viernheimer war Sami Jakob an der Reihe. Im Halbfinale angekommen, lieferte er sich einen starken Schlagabtausch mit seinem Gegner. Jedoch konnte er am Ende nicht die entscheidenden Punkte machen und musste als Verlierer die Matte verlassen. Am Ende errang er aber noch verdient den dritten Platz.

András Kiss konnte direkt ins Finale einziehen. Hier traf er auf den amtierenden Welt- und Europameister. Er gab alles und machten einen hervorragenden Kampf. Am Ende fehlten ihm einige Punkte und so musste er sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Alexander Talalov machte im Halbfinale einen guten Kampf. Auch er hatte es mit einem sehr erfahrenen Gegner zu tun. Er kämpfte etwas zu verhalten und landete am Ende auf dem verdienten dritten Platz.

Delayne Dechant machte den Anfang im Leichtkontakt. Ihren ersten Kampf konnte sie ohne größere Anstrengung gewinnen. Im Final traf sie dann auf eine sehr starke Kölnerin. Am Ende fehlten ihr ein paar Punkte und sie landet auf einen sehr guten zweiten Platz.

Im Kick Light, der Paradedisziplin des Viernheimer Teams, stand Delayne Dechant im Finale. Hier zeigte sie alles, was man zeigen musste: Herz, Leidenschaft und der unbändige Wille zum Sieg. Am Ende wurde sie verdient Deutsche Meisterin. Das Viernheimer Team kam mit einer tollen Ausbeute aus dem Ruhrgebiet zurück: einmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze.

Wer Interesse an einem Probetraining im Kickboxen oder Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) hat, kann sich mit dem Team von Body Attack in Verbindung setzen. Gerne unterstützen es auch Firmen und Vereine anderer Sportarten in der Vorbereitung. Weitere Informationen gibt es unter 06204/73 86 40 oder www.ba-fit.de. Über neue Sponsoren würden sich die Sportler freuen. red

