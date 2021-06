„Defis“ können Leben retten

Viernheim. Welchen wichtigen Beitrag Defibrillatoren bei Erste-Hilfe-Maßnahmen leisten, hat das EM-Fußballspiel zwischen Dänemark und Finnland am Samstag den Menschen vor Augen geführt: Dank eines Defibrillators konnten die Ärzte den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen schnell behandeln und ihm wahrscheinlich das Leben retten.

AdUnit urban-intext1

„Gut, wenn ein Defibrillator schnell in greifbarer Nähe ist, denn jede Sekunde zählt“, betont Bürgermeister Matthias Baaß. In Viernheim hat man laut einer Mitteilung der städtischen Pressestelle vor mehreren Jahren damit begonnen, frei zugängliche Defibrillatoren anzubringen, um im Notfall schnell handeln zu können. Im Herbst 2019 wurden im Rahmen der Initiative „Viernheimer retten Leben!“ elf Defibrillatoren für städtische Einrichtungen wie Rathaus oder Bürgerhaus angeschafft. Im Stadtgebiet gibt es rund 15 weitere Standorte.

Die Standorte der „Defis“ sind mit gut sichtbaren Hinweisschildern versehen, damit sie im Notfall schnell eingesetzt werden können. „Beim Bedienen eines ,Defis’ kann nichts falsch gemacht werden, denn die modernen Geräte sind voll automatisch und können auch von Laien bedient werden“, heißt es in der Mitteilung. Beim Öffnen des Geräts werde der Nutzer Schritt für Schritt angeleitet, wie es zu bedienen ist. „Sobald die Elektroden am Oberkörper des Patienten angebracht sind, analysiert das Gerät den Herzrhythmus und erkennt in Sekundenschnelle, ob ein Kammerflimmern vorliegt. Das Kammerflimmern lässt sich nur mit einen ,Defi’ behandeln.“ su