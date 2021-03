Viernheim. Eine defekte Feuerungsanlage in der Peter-Minnig-Straße hat die Feuerwehr Viernheim am späten Dienstagnachmittag alarmiert. Durch den Kamin hatte sich Rauch in zwei Wohnungen gedrückt. Gemeldet worden war ein Kellerbrand, der sich dann vor Ort allerdings als weniger dramatisch entpuppte. Die Feuerwehr brauchte keinen Brand zu löschen, sondern belüftete die Wohnungen und informierte den Schornsteinfeger, der sich im Anschluss an den Feuerwehreinsatz um die Sicherung der Heizungsanlage kümmerte. bjz

