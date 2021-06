Deckensturz in der AvH: Schweigen

Viernheim. Weiterführende Informationen zum Umgang mit dem Deckenabsturz in der Alexander-von Humboldt-Schule beziehungsweise über Konsequenzen daraus hat es auch am Montag nicht gegeben. Wie berichtet, fand am Mittwochabend, 2. Juni, ein Informationsaustausch der Beteiligten statt. Wegen des folgenden Feiertags und dem Brückentag am Freitag war die Schulleitung erst am Montag zu sprechen. Direktorin Cornelia Kohl erklärte auf Nachfrage, es sei Stillschweigen vereinbart worden, so lange das Protokoll über das Gespräch nicht von allen Teilnehmern gelesen und frei gegeben sei. Wann das geschehe, könne sie nicht sagen, so Kohl.

Aber so viel sagte sie doch: „Das Gespräch war sehr konstruktiv. Es waren alle Beteiligten anwesend.“ Die da waren: Vertreter des Schulträgers, das ist der Kreis Bergstraße, der Lehrer, der Eltern, der externen Gutachter und Vertreter der Schulleitung.

Keine Antwort von der Pressestelle

Wie mehrfach ausführlich berichtet, war in der Nacht zum 27. April – vor über sechs Wochen also – ein Teil der Deckenverkleidung im Lehrertrakt herabgestürzt. Eine erste Untersuchung hat ergeben, dass Erschütterungen durch die verstärkte Nutzung einer Fluchttreppe Ursache für den Abriss der Decke sein könnten. Die Schulleitung hatte die Treppe als Vorsichtsmaßnahme wegen der Corona-Pandemie freigegeben, sie diente als Umleitung. Die Schulleitung selbst hat außerdem einen externen Gutachter mit einer Schadstoffmessung beauftragt. Es wurden keine Asbestrückstände, wohl aber Mineralfasern festgestellt.

Der Personalrat der AvH verlangte im Vorfeld vom Schulträger eine Unbedenklichkeitserklärung für die Statik des gesamten Schulgebäudes. Ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte eine Überprüfung sämtlicher Schulen im Kreis.

Von der Pressestelle des Kreises Bergstraße war weder am Freitag nach dem Feiertag noch am Montag bis 16.30 Uhr eine Stellungnahme über das weitere Vorgehen zu erhalten. mas