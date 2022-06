Viernheim. Nach dem Saisonstart in der 1. Bundesliga vor zwei Wochen startet an diesem Wochenende auch die 2. Triathlon-Bundesliga in die Wettkampfsaison. Dabei gibt die erste Herrenmannschaft des TSV Amicitia ihr Debüt in der zweithöchsten Liga.

Nachdem die Triathleten vergangenes Jahr den Aufstieg schafften, starten sie am Sonntag, 12. Juni, beim Woogsprint-Triathlon in Darmstadt. Für den ersten Wettkampf in Liga zwei hat der TSV Amicitia Steffen Kundel – mit Bundesligaerfahrung bei seinem früheren Klub in Darmstadt –, Ruben Zillig, Jan Werner, Julius Ott und Björn Geizenauer gemeldet. Startschuss für die Männer ist um 8.30 Uhr.

Steffen Kundel gehört der ersten Herrenmannschaft an. © TSV Amicitia

Ebenfalls in Darmstadt dabei ist die zweite Damenmannschaft, die bereits Erfahrung in der 2. Bundesliga gesammelt hat. Im vergangenen Jahr wurde das junge Team direkt Zweiter in der 2. Liga und will an diesen Erfolg anknüpfen. Mit Nina Heidemann, Kim Heidemann, Franziska Schildhauer und Raja Neumann stehen junge, aber sehr starke Triathletinnen um 9.15 Uhr an der Startlinie.

Vorletztes Hessenligarennen

Auch die zweite Herrenmannschaft und die dritte Damenmannschaft werden am Vormittag in Darmstadt den sportlichen Dreikampf aufnehmen. Für beide Teams ist es das dritte und vorletzte Rennen in der 1. und 2. Hessenliga. Die zweite Herrenmannschaft liegt nach zwei Tagessiegen mit einem komfortablen Vorsprung vor den Verfolgern von Eintracht Frankfurt und dem Team Naunheim auf Platz eins der Hessenliga-Tabelle.

Die dritte Damenmannschaft liegt auf Platz sechs, jedoch ist die Platzierung bei diesem Team zweitrangig, da dort junge Nachwuchstalente ohne Druck in den Ligabetrieb integriert werden.

Damit sich die Anfahrt nach Darmstadt für den Verein auch lohnt, reisen noch rund 20 Nachwuchssportler mit. Denn beim Woogsprint-Triathlon werden ab 12 Uhr die Hessischen Jugendmeisterschaften ausgetragen. su