David Jung bei DM erfolgreich

Viernheim. Der Stemm- und Ringclub (SRC) feiert in diesem Jahr nicht nur seinen 125. Geburtstag, sondern auch weiterhin sportliche Erfolge. So konnte David Jung am vergangenen Wochenende im 800 Kilometer entfernten Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern bei den Deutschen Meisterschaften der B-Jugend im griechisch-römischen Stil (bis 57 Kilogramm) einen hervorragenden vierten Platz bejubeln.

Trotz der gut achtstündigen Anreise, das kleine Viernheimer Team fuhr schon um drei Uhr in der Früh los, erwischte Jung bei seiner Premiere bei deutschen Titelkämpfen einen perfekten Start und landete gegen Gracian Mynarek vom RSV Hansa 90 Frankfurt/Oder einen Schultersieg. Im Kampf gegen den späteren Vizemeister Joshua Bellscheidt vom KSK Konkordia Neuss musste er sich mit 0:3 nach Punkten knapp geschlagen geben. In den beiden weiteren Kämpfen zeigte der Viernheimer dann starke Leistungen und besiegte Magnus Hötzel vom SV Albrechts sowie Nikita Schaffert vom KFC Leipzig auf Schulter.

Starkes Duo: David Jung mit SRC- und Landestrainer Michael Böh. © SRC

Damit hatte sich das Viernheimer Ringertalent für das kleine Finale qualifiziert. Der Kampf um Platz drei ging gegen Finn Kühn vom SV Luftfahrt Ringen mit 1:3 nach Punkten knapp verloren.

Für Hamsa Azimov, der im Freistil für den SRC Viernheim auf die Matte ging, war die Teilnahme bei den Titelkämpfen in Ladenburg quasi ein „Heimspiel“ vor der eigenen Haustür. Auch für ihn war es die erste Teilnahme an Deutschen Meisterschaften.

Der 14-Jährige trat dabei in der sehr stark besetzten 52-Kilo-Klasse an und kassierte gleich in seinem ersten Kampf gegen Nikolas Makusch vom KSV Köllerbach eine Schulterniederlage. Der SRCler ließ sich davon aber nicht demotivieren und gewann den darauf folgenden Kampf gegen Viatcheslav Fedoseenko vom FC Erzgebirge Aue durch einen Schultersieg. Dem sehr stark ringenden Noah Müller (TSV Gailbach) unterlag Azimov auf Schulter.

Den letzten Kampf im Pool A konnte der Viernheimer gegen Lars Krull (Gailbach) mit einem Schultersieg für sich entscheiden. Unter 16 Teilnehmern in seiner Gewichtsklasse belegte Hamsa Azimov den neunten Platz.

Schon jetzt drücken die SRC-Anhänger Lilly Böh die Daumen, die am 8./9. Oktober bei den Deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend in Ückerath (Nordrhein-Westfalen) an den Start geht und dabei gute Chancen auf eine vordere Platzierung hat.