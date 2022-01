Dem vergangenen Jahr dürfte wohl niemand auf der Welt eine Träne nachweinen, auch nicht in Viernheim. Das Coronavirus und dessen Auswirkungen beherrschten durch Verbote, Anordnungen und persönliche Einschränkungen das tägliche Leben so stark wie noch nie zuvor. Was aber erhoffen sich Bürger in der Brundtlandstadt von 2022? Wir haben uns umgehört und festgestellt, dass die Sehnsucht nach einer

...