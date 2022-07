Das Münsterland erkundet

Viernheim. Der Förderverein Haus des Lebens feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Das war für die Verantwortlichen Anlass genug, um Mitgliedern und Freunden eine Reise ins Münsterland anzubieten. Nach der langen coronabedingten „Durststrecke“ war die Resonanz sehr groß. Dabei kam es auch zu einem Zusammentreffen mit Bekannten aus früheren Viernheimer Zeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Andrea Schwarz, ehemalige pastorale Mitarbeiterin der Pfarreien Sankt Hildegard/Sankt Michael, hatte zum wiederholten Male ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Unterstützt wurde sie von Schwester Ulrike, einer Ordensfrau der Missionsschwestern vom kostbaren Blut.

Als Münsterland bezeichnet man die Region im Nordwesten Westfalens, nahe der holländischen Grenze, mit ursprünglichen Dörfern und wunderschöner Natur. „Zum Reisen gehört Geduld, Mut, guter Humor, das Vergessen aller häuslichen Sorgen und dass man sich durch widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter, schlechte Kost und dergleichen nicht niederschlagen lässt“, wurde von den Reisenden Freiherr Adolph von Knigge zitiert.

Mehr zum Thema Ausflug Reise an den Gardasee Mehr erfahren Rotary-Club In der Welt von Orient und Okzident Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales Förderverein "Haus des Lebens" in Viernheim feiert Mehr erfahren

Der erste Teil des Spruches war gleich nach der Abfahrt des Busses zu spüren. Die Stimmung war gut und alle waren voller Erwartung auf die kommenden Tage. Alles war stimmig, Wetter, schönes Hotel, neue und interessante Eindrücke und nicht zuletzt die vielen Begegnungen mit Menschen.

Das erste Ziel war Hamm. Dort wurde der Gruppe der Umbau der dortigen Kirche erläutert. Eine der Besonderheiten ist ein begehbares Taufbecken. Es ist einzigartig im Bistum Paderborn und wird als „Leuchtturm mit einer großen Strahlkraft“ bezeichnet. Danach ging es weiter nach Drensteinfurt. Eine Stadtführung durch die historische Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern und einer Synagoge beendete den Tag.

Am nächsten Tag stand der Besuch einer jungen engagierten Landwirtsfamilie auf dem Programm, die einen Biobetrieb unterhält und ihre Produkte selbst vermarktet. Erklärt wurde auch die Funktion der eigenen Biogasanlage, in der organische Abfälle zu Biogas verarbeitet werden. Danach ging es weiter zu einer Alpaka-Farm, die ihre Tiere ausschließlich für Therapiezwecke hält. Die Ruhe und Gelassenheit der Tiere haben sich sehr schnell auf die Viernheimer Gruppe übertragen.

Am Nachmittag stand der Besuch der Benediktinerabtei Gerleve an. Dort gab es ein Wiedersehen mit Schwester Silvia und Schwester Mathilde. Seit deren Weggang aus Viernheim leben und arbeiten die beiden dort. Bei Kaffee und Kuchen wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. Die Abtei befindet sich wunderschön gelegen, zwischen Wäldern und Feldern, im westlichen Münsterland. Viele Menschen besuchen die Gottesdienste, um die Gesänge des gregorianischen Chorals zu hören. In den Gästehäusern wird die alte Tradition benediktinischer Gastfreundschaft gepflegt. Darüber hinaus gibt es ein vielseitiges Kursprogramm.

Tags darauf ging es nach dem Frühstück in eine Holzschuhmacherei. Ein altes Gewerbe, das für die Gegend typisch ist, das Münsterland liegt nahe der holländischen Grenze. Beim Besuch des Klosters Bardel, einem Franziskanerkloster, erfuhren die Teilnehmer viel über die Arbeit der Mönche in Brasilien. In dem angegliederten Missionsmuseum konnte eine beeindruckende Ausstellung mit vielen Exponaten besichtigt werden.

Am Nachmittag ging es direkt an die niederländische Grenze ins Naturschutzgebiet „Zwillbrocker Venn“ nahe der Stadt Vreden. Neben unzähligen Vogelarten wurden die Besucher mit einer unerwarteten Attraktion überrascht: Alljährlich verbringen nämlich zahlreiche Flamingos die Sommermonate an den flachen Ufern der Insel, um dort zu brüten.

Bevor der Bus die Gruppe nach Viernheim zurückbrachte, stand noch der Besuch des Glasmuseums in Letten an. Danach feierten alle noch einen Gottesdienst mit Pfarrer Michael Vehlken, der auch schon Viernheim besucht hat. Man war sich einig, dass die Feier der heiligen Messe ein weiteres „Highlight“ dieser Reise war. Besonders die Predigt von Andrea Schwarz hatte beeindruckt. JR