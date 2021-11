Das Mittelgebirge direkt vor der Haustür

Viernheim. Der vordere Odenwald erwies sich erneut als ideales Wandergebiet für eine Wandergruppe des Skiclubs Viernheim (SCV). Es ist das Gebiet, in dem der Odenwald an die Bergstraße grenzt.

Das Mittelgebirge liegt also für die Skiclub-Wanderer fast vor der Haustür und ist zudem mit der OEG und der Odenwaldbahn leicht erreichbar. Das nutzte auch eine SCV-Wandergruppe mit 15 Aktiven um Wanderleiter Klaus Sommer bei strahlendem Herbstwetter zu einer Erkundung des Winkels, in dem fast alle Gemeinden die Silbe „-bach“ in ihren Namen führen.

Die Tour begann in Reisen im Weschnitztal. Von hier ging es auf einem gut ausgebauten Feldweg zwischen Schimbach und Mumbach bis nach Rohrbach. Nach einer zusätzlich gelaufenen Schleife wurden die Viernheimer in einem historischen Gasthaus in Rohrbach zur Mittagsrast erwartet und gut bewirtet. Jetzt konnten die 15 Aktiven die strahlende Herbstsonne und die farbenprächtige Landschaft besonders genießen. Nun folgte eine große Schleife in Richtung Löhrbach, dann weiter über eine Anhöhe vorbei am Lammershof mit seinen Bisons. Dann erreichte die Gruppe den historischen Drei-Märker und das Franzosenkreuz, ehe die 14 Kilometer lange Wanderstrecke am Bahnhof Birkenau endete. Nach der Ankunft in Viernheim dankten die Teilnehmer Klaus Sommer für dieses Wandererlebnis „in dem Mittelgebirge vor ihrer Haustür“. H.T.