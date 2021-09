Das Leben des Gustave Flaubert

Viernheim. Mit der Besprechung des 1857 erschienenen Romans „Madame Bovary“ von Gustave Flaubert setzte Stefan Ackermann in der Selbstverwalteten Begegnungsstätte (SBS) 55+ seine Reihe „Die großen Ehebruchromane des 19. Jahrhunderts“ fort. Die bebilderte Interpretation des Viernheimer Literaturexperten war angelehnt an Jean-Paul Sartres Werk „Flaubert – Der Idiot der Familie“, eine Studie, in der Sartre auf 2800 Seiten Flauberts Kindheit und Jugend bis zum 30. Lebensjahr psychoanalytisch abhandelte.

Die These daraus laute, dass Flaubert, ähnlich wie Kafka, unter der Autorität des Vaters, Chefchirurg eines Krankenhauses, gelitten habe. Er habe sich dann aber durch eine Neurose, die sich als Epilepsie äußerte, vom Vater befreit, so Sartres weitere These. Diese Krankheit bedeutete für ihn die Aufgabe des verhassten Jurastudiums und ein Leben als freier Schriftsteller. Ackermann ging in seiner Betrachtung auch auf Flauberts Beziehungen zu Frauen ein und beschrieb ihn als leidenschaftlichen Liebhaber.

Mit dem Roman „Madame Bovary“ ging Flaubert in die Literaturgeschichte ein: Nicht nur, weil er mit der Ehebruchgeschichte der Landarztgattin Emma einen öffentlichen Skandal sondergleichen hervorrief, der in einem aufsehenerregenden Prozess, mit Freispruch, gipfelte, sondern weil er mit dem Text eine ganz neue Romantheorie begründete, in der der Erzähler seinen Figuren gegenüber unbeteiligt, unbewegt und sachlich neutral ist. Eine zeitgenössische Karikatur zeigte ihn deshalb mit einem Skalpell in der Hand, wie er seine „Emma Bovary“ sozusagen mit der Feder seziert.

Nicht selten saß Gustave Flaubert mehr als zwei Tage an einem einzigen Satz, bis er mit der Formulierung sprachlich und rhythmisch zufrieden war und ihn anschließend nachts aus dem Fenster brüllte, um dessen Wirkung klanglich zu erproben. Kein Wunder also, dass die beste Flaubert-Übersetzerin, Elisabeth Edl, acht Jahre für „Madame Bovary“ benötigte. red

