Das Jahr 1900 – ein Dorf im Aufbruch

Viernheim. Vor 120 Jahren war das katholisch geprägte Viernheim noch ein beschauliches Bauerndorf mit weniger als 1000 Häusern und etwa 6800 Einwohnern. Die Historikerin Dr. Julia Scialpi hat sich mit der Stadtentwicklung Viernheims beschäftigt und stellt in einem Vortrag am Dienstag, 31. August, 19 Uhr, im Museum am Berliner Ring 28 das Viernheimer Dorfleben um 1900 dar. Im Mittelpunkt stehe die Zeit des Aufbruchs in das neue Jahrhundert, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle.

Die Viernheimer lebten damals von Ackerbau, Handel mit Holz, Tabak und Handwerk, auch wenn die Industrialisierung bereits Einzug gehalten hatte. Mit der 1887 eröffneten Oberrheinischen Eisenbahn pendelten bereits einige Fabrikarbeiter nach Weinheim und Mannheim. Neben den Fachwerkhäusern prägte der nahe Wald das Bild Viernheims. Der Viernheimer Gemeindewald reichte 1890 noch bis zur heutigen Friedrichstraße und wurde von den Ortsbürgern wirtschaftlich intensiv genutzt. „Es wundert kaum, dass in Viernheim, in den Gebäuden des heutigen Museums, eine Oberförsterei des Großherzogtums Hessen-Darmstadt zu finden war“, so die Stadtverwaltung. Dort wurde 1871 Willi Wilbrand geboren, dessen Erinnerungen an seine Kindheit in Viernheim bei dem Vortrag ebenfalls vorgestellt werden.

Das Foto zeigt die Apostelkirche mit dem Ehattschen Garten um 1900. © stadt

Die Gebühr beträgt fünf Euro. Eine vorherige Anmeldung ist nach Angaben der Stadt erforderlich. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Anmeldungen nimmt Marion Froschauer per E-Mail an museum@viernheim.de sowie montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06204/9 29 20 71 entgegen. red