Viernheim. Heiligabend verlief bei Vivian Schellhaas noch in gewohnten Bahnen: Es wurde festlich gespeist, und die Geschenke wurden ausgepackt. Die ganz große Bescherung sollte aber noch folgen, denn die Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt hat bei der Aktion Lions-Adventskalender 2022 teilgenommen – und am Ende das große Los gezogen. „Ich hatte gar nicht mehr an den Kalender gedacht. Erst eine Kollegin hat mich im neuen Jahr gefragt, ob ich etwas gewonnen habe. Nachdem sie die Zahlen für mich überprüft hatte, kam sie gleich mit der freudigen Nachricht“, erinnerte sich die glückliche Gewinnerin.

Vor wenigen Tagen gab es in den Räumen des Modegeschäfts Christine B. bei einem kleinen Umtrunk Gutscheine der City-Gemeinschaft im Gesamtwert von 2022 Euro, die in den 30 beteiligten Geschäften der Innenstadt eingelöst werden können. „So viel habe ich bisher noch nie gewonnen. Was ich damit anfangen werde, muss ich mir noch überlegen. Ich werde aber bestimmt ausgiebig shoppen gehen und vielleicht auch mal in einem Reisebüro vorbeischauen“, sagte Vivian Schellhaas.

Bei der Gewinnübergabe sprach sie ein großes Lob für ihren Arbeitgeber aus, der schon seit vielen Jahren Weihnachtskalender des Lions-Clubs an die Mitarbeitenden verteilt. Auch Lions-Präsident Markus Eichler fand lobende Worte für die Arbeiterwohlfahrt, „denn die zählt schon von Beginn an zu unseren größten Unterstützern“.

Dank an die Sponsoren

Ein Dankeschön hatte Eichler aber auch für die zahlreichen Sponsoren und die ehrenamtlichen Helfer parat, ohne die so ein großes Projekt nicht verwirklicht werden könnte. Besonders lobte er die City-Gemeinschaft und die Wirtschaftsförderung Viernheim, die den Hauptgewinn zur Verfügung gestellt hatten.

Die 5000 Exemplare des Adventskalenders waren auch diesmal wieder im Handumdrehen vergriffen gewesen, was die Beliebtheit der Aktion unterstreicht. Die Erfolgschancen sind bei mehr als 750 Preisen auch verhältnismäßig groß. Allerdings geht es nicht nur um den Gewinn, mit fünf Euro Einsatz wird auch Gutes getan. Der Lions-Clubs verwendet den Erlös nämlich zur Unterstützung mehrere sozialer Projekte in Viernheim. „Wir lassen das Geld bewusst in der Stadt. Demnächst werden wir im Vorstand entscheiden, wem diesmal geholfen wird“, sagte Harald Hofmann.

Zufrieden zeigte sich auch der städtische Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz, „denn die ganze Aktion kommt auch den Gewerbetreibenden in der Innenstadt zugute. Die Geschäfte mussten zuletzt nämlich schwere Zeiten durchmachen und freuen sich auf steigende Kundenzahlen“.

Andreas Meyer von der Apotheke Otto Weitzel konnte da nur zustimmen, er dankte den Verantwortlichen des Lions-Clubs für die gute Zusammenarbeit und gratulierte der glücklichen Gewinnerin.