Viernheim. „Wo ist denn der Altar geblieben?“ Diese Frage hat sich mancher Gottesdienst-Besucher in der Auferstehungskirche gestellt. Statt auf den Steinaltar, mit Blumen, Bibel und Kerze geschmückt, blickte die Gemeinde in das herrschaftliche Kaminzimmer von Schloss Canterville.

Bühne- und Kulissenbau verliehen dem Altarraum für die beiden Aufführungen des Theaterstücks „Das Gespenst von Canterville“ ein neues und ungewöhnliches Aussehen. Die zwei Ensembles des Evangelischen Kinderchors, weitere Schauspieler und eine sechsköpfige Band konnten so das Publikum begeistern.

In dem mit viel Wortwitz gespickten Stück geraten Sir Simon de Canterville, ein 400 Jahre altes englisches Gespenst, und die neuen Schlossbewohner aus den USA heftig aneinander. Die Geister- und die Menschen-Welt haben so ihre ganz eigenen und unterschiedlichen Wünsche und Vorstellungen. Keiner will nachgeben, Proteste und gegenseitige Anfeindungen lassen den Streit fast eskalieren. Doch die klugen und weitsichtigen Canterburys schaffen es schließlich, die beiden ungleichen Lager miteinander zu versöhnen.

„Das Leben besteht aus Kompromissen. Und wir müssen zum Frieden zurückfinden. Er ist getragen von gegenseitigem Respekt und Anerkennung; aber auch von Rücksichtnahme und der sprichwörtlichen englischen Höflichkeit. Reicht euch bitte jetzt die Hand – zum Zeichen der Versöhnung. Auf dass wir noch viele Jahrhunderte miteinander auskommen“, lauteten die Worte am Ende des Stücks, mit dem die Akteure der evangelischen Gemeinde auch einen Appell an die Machthaber dieser Welt sandten. su