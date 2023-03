„Das Ding ist noch nicht durch!“

Viernheim. Die geplante dauerhafte Einbahnstraßenregelung in der Wald- und der Friedrichstraße bewegt weiterhin die Gemüter. Rund 40 Bürger – vornehmlich Anwohner des alten Innenstadtbereichs – verfolgten am Mittwochabend die Debatte zu dem Thema im Bau- und Umweltausschuss. Dabei machten die Kommunalpolitiker deutlich, dass sie die Befürchtung der Menschen, gut die Hälfte der Parkplätze vor Ort zu verlieren, gut nachvollziehen können. Gleichzeitig sehen sie die Notwendigkeit, durch eine Neugestaltung des Straßenraums den schwächeren Verkehrsteilnehmern – Rollstuhlfahrern und Fußgängern – zu ihren Rechten zu verhelfen. Durch die vielfältigen Interessen und die komplexen Anforderungen der Straßenverkehrsordnung ist eine kurzfristige Entscheidung in der Frage nicht zu erwarten.

Zu Beginn der Sitzung machten die Kritiker der städtischen Pläne mit einer Flugblattaktion auf ihre Vorstellungen aufmerksam. Demnach fordern mehr als 200 Teilnehmer von Unterschriftensammlungen der Initiative Parkplatz die Rückkehr zum gegenläufigen Verkehr mit dem „aufgeschulterten Parken“ auf den Gehwegen. Wegen der Arbeiten am Entlastungssammler werden sowohl die Wald- als auch die Friedrichstraße seit Monaten als Umleitungsstrecken genutzt, sie sind daher nur jeweils in eine Richtung befahrbar.

Bürgermeister Matthias Baaß erläuterte, dass die aktuelle Verkehrssituation in den beengten Straßenzügen die Stadt dazu veranlasst hat, die grundsätzliche Frage zu stellen: „Wie gehen wir damit in der Zukunft um?“ Dabei sei auch wieder die Idee in den Blick gerückt, zwischen den Längsverbindungen Ketteler-, Kirschen-, Lorscher und Wasserstraße ein ganzes System aus Einbahnstraßen zu etablieren. Das Konzept stand schon 2010 im Verkehrsentwicklungsplan, wurde laut Baaß aber „wegen vieler Personalwechsel in den Ämtern nicht umgesetzt“.

Christian Lorenz, städtischer Verkehrsplaner, betonte, gerade ältere Menschen hätten auf den Gehwegen in der Wald- und der Friedrichstraße „große Probleme voranzukommen“. Weil die Autos recht dicht an den Häusern stehen, bleibe teilweise nur ein Durchgang von 60 Zentimetern Breite. Kinder mit Fahrrädern, die eigentlich den Gehweg nutzen dürfen, seien gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen. Die Anwohner haben laut Lorenz zudem Probleme, mit dem Pkw die eigene Einfahrt zu verlassen. Durch die beengten Verhältnisse fehle ihnen schlicht die Sicht auf die Straße. Ein weiterer Punkt betrifft die Feuerwehr: Sie brauche für die Durchfahrt mit der Drehleiter eine Fahrbahnbreite von mindestens 3,50 Meter. „Zurzeit ist das nur schwer der Fall.“

Versickerungsflächen vorgesehen

Der Plan der Verwaltung sieht daher beispielhaft für die Friedrichstraße vor, Gehwege mit einer Breite von 1,64 und 1,93 Meter anzulegen. Die Fahrbahn misst demnach 4,41 Meter und der Parkstreifen zwei Meter. Die Stellplätze sind in zwei Abschnitten auf der nördlichen und der südlichen Straßenseite angeordnet. Darüber hinaus sind mehrere Grünflächen mit Bäumen vorgesehen. Ziel sei es, Versickerungsflächen zu schaffen und den Kanal zu entlasten, sagte Lorenz. „Außerdem verbessern wir so das Mikroklima.“ CDU-Stadtverordneter Martin Ringhof wies darauf hin, dass es in seiner Fraktion „viele Sympathien für das Leitersystem“ gebe. Gleichwohl sieht er „ein Dilemma“. Die Stadt verfolge einerseits das richtige Ziel, wenn sie sich um die schwächeren Verkehrsteilnehmer kümmere. Andererseits stoße man durch die gegebenen baulichen Strukturen an Grenzen. Die Bewohner der Straßenzüge müssten ihren Beitrag leisten, indem sie – dort, wo es geht – Stellflächen auf dem Privatgelände nutzen. Ringhof regte an, die Vorschläge aus der Politik zu sammeln und in der Verwaltung „nach weiteren Lösungen zu suchen“. Gleichzeitig plädierte er für eine Verkehrszählung nach Ende der Bauarbeiten, um die Verkehrsströme unter normalen Bedingungen bewerten zu können. Dem stimmte SPD-Fraktionschef Daniel Schäfer ausdrücklich zu. Nach seiner Einschätzung finden „viele die Idee des Leitersystems reizvoll“. Der „Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer“ stehe im Vordergrund. Die Argumente der Feuerwehr gelte es ebenso zu berücksichtigen. „Das ist im Interesse der Anwohner“, betonte Schäfer.

Tobias Gieding (FDP) forderte, die Nachbarstraßen nicht aus dem Blick zu verlieren. Wenn in der Wald- und der Friedrichstraße Parkplätze wegfielen, habe dies Folgewirkungen. Eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber den Verwaltungsplänen gibt es bei der UBV: „Einen Straßenumbau vorzunehmen, nur weil ein paar rücksichtslos parken, sehen wir nicht als richtig an“, erklärte Walter Benz. Der Fraktionsvorsitzende thematisierte zudem die hohen Pflegekosten für Bäume.

„Wir haben uns ziemlich die Köpfe heiß geredet“, sagte Ausschussvorsitzender Burak Isiksal in Vertretung der Grünen. Seine Fraktion wünsche sich eine „Gesamtidee in der Innenstadt für den ruhenden und fahrenden Verkehr“. Eine Verkehrszählung nach Ende der Bauphase vorzunehmen, sei absolut sinnvoll. Die Anwohner müssten sich keine Sorgen machen, „dass morgen die Bagger rollen“, betonte Isiksal. Die Botschaft an sie laute: „Das Ding ist noch nicht durch!“