Das 22. Türchen

Viernheim. Nach und nach öffnen sich die Türchen am Adventskalen- der des Lions Club. Auch heute sorgt er bei vielen Menschen wieder für Freude.

Mittwoch, 22. Dezember: Nummern 644, 1498, 1744, 3912, 4365: ein CD-Player für Kinder, gesponsert von Busch GmbH & Co. KG; Nummern 1115, 1563, 1700, 3458, 3640: ein Walkie Talkie 202, gesponsert von Busch GmbH & Co. KG; Nummern 420, 482, 576, 663, 675, 932, 1253, 1369, 1423, 1463, 1790, 1797, 1800, 1823, 1864, 2143, 2144, 2148, 2438, 2518, 2524, 2558, 2667, 2763, 2837, 3032, 3056, 3108, 3172, 3350, 3444, 3476, 3554, 3614, 3673, 3693, 3741, 3974, 4130, 4250: ein Einkaufsgutschein à 20 Euro, gesponsert von Zimmermann Lebensmittelmärkte KG; Nummer 3298: eine Kiste Ureich Premium Pils 0,33 l, abzuholen bei EDEKA Zimmermann, gesponsort von der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG; Nummer 1010, 1734: eine Wohlfühlmassage im Wert von 30 Euro, gesponsert von der Praxis für Physiotherapie Barbara Schmitt-Haas; Nummern 11, 349, 496, 522, 557, 610, 626, 739, 793, 852, 886, 889, 891, 925, 1058, 1142, 1293, 1343, 1611, 1706, 1826, 2308, 2580, 3071, 3145, 3349, 3371, 3387, 3396, 3404, 3429, 3452, 3624, 3769, 3778, 3850, 4193, 4207, 4291, 4449: eine Autowäsche „Diamant“, gesponsert von WaschArena Inhaber Frank Delvenne. red