Damen zeigen beeindruckende Leistungen

Viernheim. Beim Bundesliga-Wettkampf in Nürnberg waren die beiden Frauen-Mannschaften der TSV-Amicitia-Triathleten erfolgreich – obwohl sie jeweils einen Ausfall verkraften mussten. Die Damen der ersten Liga landeten in der Tagesendabrechnung auf Rang acht und verbesserten sich auch in der Gesamttabelle der ersten Bundesliga auf Rang acht. Die Zweitligamannschaft wurde Fünfte und bleibt in der Spitzengruppe der zweiten Bundesliga. Der Aufsteiger ist aktuell Zweiter.

Bei beiden Rennen galt es, 750 Meter zu schwimmen, 19,25 Kilometer Rad zu fahren und 4,9 Kilometer zu laufen. Geschwommen wurde auf einer Wendestrecke im Wöhrder See, der nur 16 Grad Wassertemperatur aufwies.

Kathrin Halter muss aufgeben

Und da erlebte das Team des TSV Amicitia Viernheim eine Schrecksekunde: Kathrin Halter, sonst eine sichere Bank beim Schwimmen, musste in der ersten Disziplin schon aus dem Rennen gehen. Teammanager Peter Grüber hatte an der Wechselzone vergeblich auf seine vierte Starterin gewartet. „Als ich Kathrin im DLRG-Boot entdeckte und sie den Daumen hoch hielt, war ich schon erleichtert“, sagte er rückblickend. Ursula Trützschler, Lena Gottwald und Lea Cagol waren da schon unterwegs auf der Radschleife durch die Straßen von Nürnberg. Vor allem Lena Gottwald machte Platz um Platz gut und schob sich mit der stärksten Radzeit aller Bundesliga-Frauen nach vorne. Ursula Trützschler spielte beim Laufen an der Pegnitz ihre Stärke aus und kam als schnellste TSV-Amicitia-Athletin ins Ziel. Mit 1:00:06 Stunden landete sie auf einem hervorragenden elften Platz in der Einzelwertung des starken Starterinnenfeldes mit zahlreichen Olympia-Athletinnen.

Lena Gottwald folgte nach 1:01:28 Stunden als 21. Lea Cagol kämpfte noch mit den Nachwirkungen einer überstandenen Erkältung und konnte nicht ganz an ihre guten Leistungen anknüpfen. Mit Rang 44 und einer Zeit von 1:06:08 Stunden trug sie zum Gesamtergebnis des Viernheimer Teams bei.

Schon vor den Bundesliga-Frauen war das Zweitliga-Team am Start. Beste Viernheimerin war Kim Heidemann, die im Schwimmen und Laufen die zweitbeste Zeit des Starterfeldes erreichte. Mit einer Zeit von 1:04:57 Stunden kam sie in der Einzelwertung auf Rang vier. Ihren bisher besten Wettkampf in der zweiten Liga zeigte Sophia Stößer, ebenfalls besonders stark beim Schwimmen und Laufen (1:06:01 Stunden). Für die gesundheitlich angeschlagene Delia Blaess standen 1:12:00 Stunden und Platz 26 auf der Uhr. Raja Neumann, die nach dem Schwimmen noch in der Spitzengruppe war, musste auf dem Rad wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben.

Obwohl es für die Viernheimerinnen diesmal keinen Platz auf dem Treppchen gab und die Tabellenführung knapp verloren ging, zeigte sich Betreuerin Anke Stößer mit dem dritten Auftritt des Zweitliga-Teams zufrieden: „Wir haben einen tollen Zusammenhalt erlebt und alles rausgeholt, was möglich war.“ su