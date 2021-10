Damen wollen gute Serie fortsetzen

Viernheim. In der Oberliga Baden-Württemberg wollen die Fußballerinnen des TSV Amicitia ihre gute Serie fortsetzen und weiterhin ungeschlagen bleiben. Mit dem Hegauer FV gastiert am Sonntag, 23. Oktober, um 15 Uhr aber ein Gegner an der Lorscher Straße, der zu den Spitzenteams der Liga zählt.

„Hegau ist für mich Favorit Nummer eins auf den Aufstieg“, hat Trainer Patrick Kloskalla den entsprechenden Respekt vor dem Gegner. Dabei liegt der FV im Moment noch hinter den Viernheimern in der Tabelle. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen rangiert Hegau auf Platz sechs, der TSV Amicitia ist nach zuletzt drei Unentschieden auf Rang drei gerutscht statt ganz an die Spitze zu klettern.

Audrey Mas (l.) will auch gegen den Hegauer FV Tore machen. © Sandra Usler

„Wir sind als einziges Team der Oberliga noch ungeschlagen, das gibt uns Selbstvertrauen“, wollen die Fußballerinnen ihre Außenseiterchance nutzen. Dabei ist die Personalsituation bei Viernheim immer noch angespannt: Luca und Antonia von Achten werden ebenso wie Oliwia Reszczynska und Maggy Horvath ausfallen, Valeria Mangione und Jessica Ströbel sind angeschlagen. Immerhin könnte Luisa Weber nach Verletzungspause wieder eingreifen, und auch Annike Müller steht wieder im Kader.

Der Spielbetrieb an die Lorscher Straße beginnt am Sonntag, 24. Oktober, bereits um 11 Uhr mit dem Spiel der Frauen 2. Mit vier Siegen aus vier Spielen führen Viernheimerinnen die Tabelle der Landesliga an. Am Samstag geht es gegen einen der schärfsten Verfolger. Die SG Hohensachsen hat zwei Begegnungen gewonnen und ein Unentschieden in Laudenbach erreicht.

Die B-Juniorinnen haben in der Oberliga bereits acht Zähler auf dem Konto – kein Viernheimer Jugendteam hat in dieser hohen Spielklasse je so viele Punkte holen können. Mit dem SC Sand wartet heute allerdings eine schwierige Aufgabe auf das junge Team. Der Tabellendritte kommt mit der Empfehlung eines 10:0-Erfolgs gegen Ellwangen nach Viernheim. Das Spiel beginnt um 14 Uhr an der Lorscher Straße. Doch das TSV Amicitia-Team hat ja bereits gezeigt, dass es auch gegen die topplatzierten Mannschaften etwas holen kann.

Schon vor den Oberliga-Mädchen sind die D-Juniorinnen auf dem Platz, um 12 Uhr geht es gegen die Jungs der TSG Rheinau. Die E-Juniorinnen haben ab 12 Uhr wieder einen Spieltag. Auf dem Kunstrasenplatz im Pfeifferswörth treffen sie auf Polizei SV Mannheim, SG Oftersheim und Spvgg 06 Ketsch. Erst am Sonntag sind die B2-Juniorinnen am Ball, sie fahren um 17 Uhr zum FC Astoria Walldorf.