Damen verteidigen Führung

Viernheim. Die Damen und Herren in der Badenliga waren kürzlich auf den Bahnen in Ludwigshafen, die erste und zweite Landesliga in Viernheim aktiv. In der zweiten Landesliga ist der USC Viernheim nicht vertreten.

In der Badenliga Damen ist das Team von BC Royal, das in Unterzahl auf den Bahnen war, als Tabellenführer in den dritten Spieltag gegangen und konnte sich mit den erzielten 2223 Pins dort behaupten. Die Damen von Don Bosco Grün/Schwarz legten 2626 Pins auf das Pindeck und blieben damit Tabellenzweite. Die Spielerinnen von Eintracht Käfertal sind zu diesem Spieltag, der unter den neuen Corona-Bedingungen stattgefunden hat, nicht angetreten.

BC Royal: Stefanie Blaesing-Oellien (807 Pins), Martina Kolbenschlag (728) und Nicole Thüry (688).

Don Bosco Grün/Schwarz: Denise Rohr (712 Pins), Petra Egner (707), Petra Rödel (580) und Dagmar Schmand (567).

Die Herren von BC Royal konnten in der Badenliga mit ihren 5505 Pins und 14 Punkten aus Spielen und Bonus den zuvor erspielten zweiten Tabellenplatz nicht halten. Sie rutschten auf den dritten Platz ab. BTT hatte sich zuletzt auf den sechsten Tabellenplatz verbessert, konnte diesen mit den erzielten 5342 Pins und sieben Punkten aber nicht verlassen.

BC Royal: Peter Blaesing (1485 Pins), Stefan Fackel-Kretz (1363), Thorsten Knoll (1360) und Bernd Frey (1297).

BTT: Stefan Wallner (1406 Pins), Tim Lindacher (1359), Patrick Keil (1315) und Bernhard Kemmer (1262).

In der ersten Landesliga ist das Team von Don Bosco G/S Viernheim 1 als Tabellenführer in den Spieltag gegangen. Mit 5056 Pins war es erneut die beste Mannschaft und konnte mit fünf erfolgreichen Partien und 18 Punkten seine Spitzenposition verteidigen. Das BC Royal Team trat nach dem vorangegangenen schwachen Spieltag, an dem es an das Tabellenende abgerutscht war, wie verwandelt auf die Bahnen. Mit 4948 Pins wurde in fünf von sieben Begegnungen gepunktet und mit 15 Punkten aus Spielen und Bonus der letzte Tabellenplatz an die nicht angetretene Mannschaft von Victoria Pforzheim abgegeben.

Don Bosco G/S: Werner Gehring (1288 Pins), Marcel Jung (1094/6 Spiele), Horst Becherer (1029/6), Michael Lauser (882/5) und (763/5).

BC Royal: Rainer Schippers (1302 Pins), Robert Schroth (1271), Uwe Kolbenschlag (1248) und Joachim Wenzke (1127). red