Damen ohne Punktgewinn

Viernheim. Die Handballerinnen des TSV Amicitia haben die zweite Niederlage der Badenliga-Vorrunde einstecken müssen. Bei der SG Heddesheim (SGH) unterlagen die Viernheimerinnen mit 15:27.

Die Spielerinnen um Trainerin Steffi Dietrich waren motiviert in das Derby gegangen, wussten jedoch, dass die Partie gegen die noch sieglose SGH kein Selbstläufer wird. Mit Konzentration und Motivation, Ball- und Treffsicherheit sollten die nächsten Punkte geholt werden. Doch auch das Heddesheimer Team war bestrebt, aus dem Derby etwas Zählbares mitzunehmen.

Nach 14 Minuten hatten sich die Gastgeberinnen eine 6:2-Führung herausgespielt. Die Viernheimerinnen kämpften sich auf 7:6 heran (20.), verloren dann aber den Faden. Die SG machte fünf Treffer in Folge und baute den Vorsprung auf 12:6 aus. Mit einem 13:7 ging es in die Pause, in der die Viernheimerinnen sich neu sortieren mussten.

Offensiv klappt wenig

Die SG behauptete die Führung aber clever im zweiten Durchgang und ließ ihre Gegnerinnen nicht näher kommen. Und in den letzten Spielminuten klappte offensiv gar nichts mehr beim TSV Amicitia. Celine Mareks Siebenmetertor zum 22:15 war der letzte Treffer, danach konnte nur noch der Gegner jubeln. Heddesheim baute seinen Vorsprung kontinuierlich bis zum 27:15-Endstand aus.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard (Tor), Eva-Marie Gössel, Meike Wegerle (3), Luisa Minich, Julia Fischer (2), Celine Marek (3/3), Vivienne König, Jacqueline Mader (2), Elisa Leusmann (1), Lea Schmitt (2), Franziska Mandel, Sophia Niesel (2). su