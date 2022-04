Damen mit Personalsorgen

Viernheim. Für die Fußballerinnen ist es ein Sechs-Punkte-Spiel: Die TSV-Amicitia-Frauen treten am Sonntag um 13 Uhr beim Tabellennachbarn SV Gottenheim an.

Beide Teams befinden sich nur knapp vor den Abstiegsplätzen in der Oberliga-Tabelle. „Verlieren wir, rutschen wir möglicherweise zum ersten Mal in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz – gewinnen wir, winkt ein Platz in der oberen Tabellenhälfte“, macht Trainer Patrick Kloskalla deutlich, wie eng es in der Liga zugeht und wie sich ein Sieg auswirken kann. Das Hinspiel gegen Gottenheim hatte der TSV zwar 4:1 gewonnen, hatte es aber mit einem starken Gegner zu tun, der sicherlich alles für ein anderes Ergebnis tun wird.

Für das wichtige Auswärtsspiel plagen den Trainer aber auch wieder Personalsorgen. Antonia von Achten und Pauline Kloskalla müssen passen, ohne die Langzeitverletzten bleiben nur zwölf Spielerinnen. Gut, dass der Coach auf Michelle Siegle und Lea Erny aus der ersten und Emma Usler von den B-Juniorinnen zurückgreifen kann, wenn es um die wichtigen Zähler für den Klassenerhalt geht.

Eine weite Auswärtsfahrt steht am Samstag für die B1-Juniorinnen an. Es geht zum Tabellenletzten FC Wittlingen an die Schweizer Grenze. Da sind die jungen Viernheimerinnen schon in der Favoritenrolle, auch wenn sie sich vor Wochenfrist das erste Mal in diesem Jahr geschlagen geben mussten. Der Aufstiegsfavorit Karlsruher SC setzte sich mit 3:0 gegen die ersatzgeschwächten TSV-Amicitia-Mädchen durch. Mit Rang sechs und ordentlich Vorsprung auf einen Abstiegsplatz liegt Viernheim voll im Soll. Mit einer Wiederholung des Hinspielerfolgs, als es einen 4:0-Sieg gab, soll das Punktekonto weiter aufgefüllt werden.

Die D-Mädchen laufen heute um 10 Uhr im Heimspiel gegen die Jungs des SC 1910 Käfertal 4 auf. Für die E-Juniorinnen steht ab 10 Uhr ein Spieltag in Ketsch an. Die E2-Juniorinnen haben am Sonntag in Rheinau ebenfalls einen Spieltag. Am Mittwoch, 6. April, steht dann noch um 19 Uhr das Spiel der B2-Juniorinnen gegen den SV Laudenbach an. su