Damen machen es in der Badenliga noch mal spannend

Viernheim. Im Bowlingsport wurde kürzlich auf badischer Landesebene der vierte Spieltag der Badenliga in Viernheim und die Badischen Doppel Meisterschaften der B-Jugend auf den Bahnen in Viernheim und Ludwigshafen ausgetragen. Aus den Reihen des USC Viernheim nahmen einige Teams an den Wettbewerben teil.

In der Badenliga der Damen war das Team von Eintracht mit 2884 Pins und 16 Punkten aus den Spielen das erfolgreichste Team, blieb jedoch, wegen des Ausfalls am vorangegangenen Spieltag, am Tabellenende.

Eintracht: Cornelia Süß 750 Pins, Tanja Süß 746, Ingeborg Glück 7362 und Daniela di Nunzio 656.

Die Damen von Don Bosco Grün/Schwarz erspielten sich mit 2830 Pins zwölf Punkte und verringerten den Abstand zu den noch in Führung liegenden Damen von BC Royals auf zwei Punkte. Der Kampf um die Meisterschaft ist damit wieder offen.

Don Bosco: Denise Rohr 810 Pins, Petra Rödel 716, Dagmar Schmand 657 und Petra Egner 647.

Nicht in gewohnter Stärke spielten die BC Royal Damen, die nur 2786 Pins und acht Punkte erreichten und den letzten Spieltag wieder spannend machten.

BC Royal Damen: Stefanie Blaesing-Oellien 799 Pins, Nicole Thüry 648, Martina Kolbenschlag 673 und Karin Lischka 666.

Nicht in Bestform waren die beiden Badenliga Teams aus den Reihen des USC. Die BC Royal Herren waren mit 5662 Pins nur in drei der sieben ausgetragenen Spiele erfolgreich. Aus Pins und Bonus waren nur zehn Punkte das Gesamtergebnis, mit denen nur der vierte Tabellenplatz erreicht wurde. Der Abstand zum Tabellenführer beträgt nunmehr zwölf Punkte und die Chancen, im Kampf um die Meisterschaft mitzuspielen, haben sich deutlich verringert.

BC Royal Herren: Hans-Peter Eberspach 1521 Pins, Thorsten Knoll 1442, Peter Blaesing 1417 und Stefan Fackel-Kretz 1282.

Die BTT Herren sind den Spieltag in der Hoffnung angegangen, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu erzielen. In den Spielen erfüllte sich diese Hoffnung nicht. Mit den erzielten 5544 Pins konnte keines der sieben Spiele erfolgreich beendet werden und die zwei Bonuspunkte für die Pinzahl haben die Abstiegsgefahr mit dem jetzt letzten Tabellenplatz nicht verringert.

BTT Herren: Tim Lindacher 1438 Pins, Bernhard Kemmer 1432, Stefan Wallner 1380 und Patrick Keil 1294.

Auch an den Jugendlandesmeisterschaften, an denen nur wenige Aktive teilgenommen haben, war der USC Viernheim beteiligt. Sie spielten ohne Konkurrenz, weshalb auf die Finalrunde verzichtet wurde.

Aus der weiblichen B-Jugend waren es Chiara Leitner/Lina Bursch, die mit 1507 Pins aus den sechs Vorrundenspielen in die Zwischenrunde gingen. Als Landesmeister qualifizierten sie sich für die Deutschen Meisterschaften, ebenso wie Nevio Hajnak/Coli Coppo in der männlichen B-Jugend. red