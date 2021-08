Damen in Bundesligen gefordert

Viernheim. . Zeitgleich zum 37. Viernheimer Triathlon finden am Samstag, 28. August, in Saarbrücken die Rennen der Triathlon-Bundesliga statt. Der TSV Amicitia ist mit beiden Frauen-Teams am Start. In der 1. Bundesliga ist der vierte Saison-Wettkampf bereits der Abschluss der Saison 2021. Für das TSV-Amicitia-Team von Peter Grüber ist das Rennen im Saarland die letzte Gelegenheit, vom derzeitigen Tabellenplatz acht noch auf Rang sieben zu klettern, zumindest aber den einstelligen Tabellenplatz abzusichern. „Wir wollen die Bundesliga-Saison erhobenen Hauptes abschließen“, sagt Grüber zum Saisonziel.

Das Wettkampfformat in Saarbrücken ist der Mannschafts-Triathlon, bei dem das Team die drei Distanzen gemeinsam in der Gruppe bestreitet. Hier ist also eine geschlossene Team-Leistung aller vier Athletinnen gefordert. Die Distanzen sind dreimal 600 Meter und einmal 650 Meter Schwimmen – nacheinander von den Starterinnen absolviert – 19 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Peter Grüber hat Rebecca Bierbrauer, Ursula Trützschler, Lea Cagol und Leana Bissig für den letzten Saisonwettkampf nominiert. Die 17-jährige Schülerin Bierbrauer aus Trier kommt damit zu ihrem Debüt in der Triathlon-Bundesliga, Lena Gottwald hat ihren Platz für die junge Debütantin frei gemacht, die nach längerer Verletzung wieder in den Wettkampfbetrieb einsteigt. Startschuss für die Frauen in der 1. Bundesliga ist um 13 Uhr.

Tabellenführung angestrebt

Bereits um 9 Uhr gehen die Frauen der 2. Bundesliga an die Startlinie im Saarbrücker Schwimmbad. Auch dieser Wettkampf wird als Mannschafts-Triathlon ausgetragen. Für die Viernheimerinnen ist Saarbrücken der vierte von fünf Saisonwettkämpfen, aktuell liegt das Team auf Platz zwei. Zu gern möchte sich die junge Mannschaft die Tabellenführung wieder zurückholen vor dem Saisonabschluss in Baunatal. Eine Top-Drei-Platzierung haben sich die Viernheimerinnen vorgenommen. Trainerin Silke Heidemann hat Sophia Stößer, Raja Neumann, Kim Heidemann und Franziska Schildhauer nominiert. Nina Heidemann kann aufgrund eines Trainerlehrgangs nicht starten. Kim Heidemann und Raja Neumann nutzen den Wettkampf in Saarbrücken als Test für ihren Saisonhöhepunkt: die Teilnahme an der DTU-Jugend-DM in Jena am Sonntag, 5. September. su