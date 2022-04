Damen haben Tabellenführer zu Gast

Viernheim. Am 18. Spieltag der Oberliga-Baden-Württemberg haben die Fußballfrauen des TSV Amicitia eine schwierige Aufgabe. Mit dem VfL Herrenberg ist am Sonntag der Tabellenführer zu Gast in Viernheim.

Die Gäste haben zehn Saisonsiege auf dem Konto und führen das Tableau an. Neben zwei Niederlagen leistete sich der VfL auch vier Unentschieden, eins davon gegen die Viernheimerinnen. Im Hinspiel sicherten sich die TSV-Amicitia-Frauen mit einem Tor in der Nachspielzeit ein 3:3 in Herrenberg.

Während der VfL nach dem damaligen Topspiel seine Tabellenführerposition behaupten konnte, musste sich Viernheim zuletzt wieder nach unten orientieren. Für den Klassenerhalt in der Oberliga brauchen die Fußballerinnen noch Punkte – die müssen sie aber nicht unbedingt gegen den Spitzenreiter holen.

Das Verletzten- und Krankenlager lichtet sich langsam bei den Blau-Grünen, Trainer Patrick Kloskalla wird am Sonntag aber dennoch auch Akteurinnen der spielfreien Frauen 2 zurückgreifen. Spielbeginn ist um 15 Uhr an der Lorscher Straße.

Neben der Frauen-Mannschaft sind auch die Juniorinnen am Wochenende im Einsatz. Die B1-Juniorinnen haben es am Samstag um 14 Uhr im Heimspiel mit dem SV Eutingen zu tun. Die Gäste sind leicht favorisiert, weil sie als Tabellendritter anreisen. Im Hinspiel trennten sich die Mannschaften torlos.

Die E2-Juniorinnen haben am Samstag einen Spieltag im Pfeifferswörth, die E1-Juniorinnen messen sich am Sonntag in Hohensachsen mit ihren Gegnerinnen. Die D-Juniorinnen treffen am Sonntag um 11.30 Uhr in Blumenau auf die Jungs des SC Blumenau 2. Die B2-Juniorinnen haben um 17 Uhr ihr nächstes Spiel bei der JSG ASV Hagsfeld/KIT SC. su

