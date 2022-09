Damen entscheiden Saisonfinale für sich

Viernheim. Die zweite Damen-Mannschaft der TSV-Amicitia-Triathleten hat das Saisonfinale der 2. Bundesliga gewonnen und sich souverän den ersten Platz in der Gesamtwertung gesichert.

2 Bilder Nina Heidemann (v.l.), Sophia Stößer, Kim Heidemann und Delia Blaess mit Betreuerin Anke Stößer. © Sandra Usler

Mit einem bisher noch nie durchgeführtem Format, dem 2x2-Paartriathlon, wurde das Saisonfinale in Hannover begangen. Der TSV Amicitia Viernheim war mit der zweiten Damenmannschaft und der ersten Herrenmannschaft am Start.

Für das neuartige Format stellte jeder Verein zwei Teams mit zwei Athleten, die gemeinsam einen Triathlon-Supersprint (400 Meter Schwimmen, elf Kilometer Rad, 2,6 Kilometer Lauf) absolvieren mussten. Bei einem der beiden Paare durfte ein Starter abreißen lassen, mindestens ein Duo musste aber gemeinsam die Wechselzone oder das Ziel erreichen.

Die Schwestern Nina und Kim Heidemann starteten das Rennen der Frauen. Nach einer soliden Schwimmleistung im Maschsee kam Nina kurz vor ihrer Schwester Kim aus dem Wasser. Beide konnten sich in der ersten Radgruppe behaupten und als führendes Duo vom Rad absteigen. Auf der Laufstrecke war besondere Teamarbeit gefragt: Nina als bessere Läuferin schob Kim und vergrößerte dadurch den Abstand zu den Verfolgerinnen. In Führung liegend übergaben die Heidemann-Schwestern an das zweite Paar Sophia Stößer und Delia Blaess.

Viernheimer als Tagessieger

Knapp hintereinander gingen die beiden Athletinnen auf die Radstrecke. Dort konnte Delia Blaess das hohe Tempo nicht halten und musste sich zurückfallen lassen. Sophia Stößer konnte sich gegen die Konkurrentinnen behaupten und kam mit den schnellsten Radfahrerinnen in die Wechselzone. Als führende Athletin ging sie auf die abschließenden 2,6 Kilometer. Eine Athletin musste sie zwar ziehen lassen – die Starterin war aber aus Berlin und in der 2. Bundesliga Nord am Start. Mit einer finalen Zeit von 1:10 Stunden brachte Stößer das Viernheimer Quartett als Tagessieger ins Ziel. Mit einem Endpunktestand von 97 Wertungspunkten bei maximal 100 möglichen Punkten sicherten sich die TSV Amicitia-Frauen die Meisterschaft der 2. Bundesliga. Aufsteigen können sie trotz ihrer herausragenden Leistung aber nicht: Viernheim hat ja eine Damenmannschaft in der 1. Bundesliga.

Die Herrenmannschaft beendete ihre Debütsaison in der 2. Liga auf dem neunten Platz. Björn Geizenauer und Marius Manger bildeten das erste Duo. Die beiden verloren sich während des Schwimmens, Björn Geizenauer hatte sich aber einen Platz in der ersten Radgruppe gesichert. Diese Position konnte er auch bis zum Abstieg behaupten – verlor dann aber erst seinen Schuh und damit kostbare Zeit.

Er schickte das zweite Paar Nico Steißlinger und Jan Werner ins Rennen, das nun gemeinsam die drei Disziplinen bestreiten musste. Das Duo startete eine Aufholjagd und machte beim Radfahren einige Plätze gut. Beim abschließenden Laufen konnten die beiden Athleten ihre Stärke ausspielen nach insgesamt 1:04 Stunden als elftes Team finishen.

„Der neunte Platz im Gesamtergebnis kann sich absolut sehen lassen“, ist auch Trainer Peter Brandmüller mit der ersten Saison vollauf zufrieden.