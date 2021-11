Damen des TSV Amicitia starten in den Pokalwettbewerb

Viernheim. Ihr spielfreies Wochenende in der Oberliga Baden-Württemberg nutzen die Fußballerinnen des TSV Amicitia für den Einstieg in den badischen Pokalwettbewerb. Am Samstag, 20. November, um 18 Uhr spielen die Viernheimerinnen im Achtelfinale beim KIT Sport-Club.

Als Oberligist muss der TSV Amicitia erst in der Runde der letzten 16 ran. Die Karlsruherinnen waren in Runde zwei schon gefordert und setzten sich mit 8:0 locker beim Heidelberger SC durch. Für den Einzug in das Viertelfinale muss Viernheims Trainer Patrick Kloskalla wieder improvisieren. Mit Becker, von Achten, Lüger und Mas fehlt weiterhin der komplette Sturm, mit Denise Stricklan fällt die Vorlagengeberin aus. Der TSV Amicitia fährt also mit dem letzten Aufgebot nach Karlsruhe, immerhin mit Verstärkungen aus der zweiten Mannschaft.

Schwieriger Kunstrasenplatz

„Der KIT Sportclub hat eine überragende Heimbilanz, ist auch diese Saison noch ungeschlagen“, schätzt Kloskalla die Gegnerinnen stark ein. Die sind ihren Platz gewohnt – einen sehr kurzen Kunstrasen, der andere Teams erstmal vor Probleme stellt. Damit müssen auch die Viernheimerinnen klar kommen, wenn sie ihrer leichten Favoritenrolle gerecht werden wollen. Und ihr eigenes Ziel erreichen: zum dritten Mal hintereinander ins Finale einziehen.

Die B-Juniorinnen treffen am vorletzten Vorrundenspieltag der Oberliga auf ein Team aus der unteren Tabellenhälfte. Der FFV Heidenheim hat in acht Spielen fünf Punkte gesammelt, der einzige Sieg glückte gegen den TSV Münchingen. Die Mädels des TSV Amicitia dagegen spielen über den Erwartungen und haben sich als Fünfte fest in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Daran konnte auch zuletzt die knappe 0:1-Niederlage gegen den hohen Meisterschaftsfavoriten Hegauer FV nichts ändern. In Heidenheim soll morgen möglichst der fünfte Saisonsieg geholt werden, damit der Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößert wird.

Die D-Juniorinnen haben ihr Spiel bei den Jungs des FC Germania Friedrichsfeld um 13.15 Uhr. Erst am Mittwoch, 24. November, treten die B2-Juniorinnen beim SSV Waghäusel an (18 Uhr). Die Frauen 2 haben ihr letztes noch ausstehendes Spiel in den März verlegt und überwintern an der Tabellenspitze der Landesliga. su