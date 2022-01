Damen bereiten sich auf Rückrundenstart vor

Viernheim. Die Fußballfrauen des TSV Amicitia sind in die Wintervorbereitung gestartet. Nach der mehrwöchigen Corona-bedingten Zwangspause macht sich das Team von Trainer Patrick Kloskalla bereit für die anstehenden Aufgaben in der Oberliga Baden-Württemberg.

Sechs Wochen Zeit haben Trainer Patrick Kloskalla und sein Team, um sich auf die Pflichtspiele vorzubereiten. In der Oberliga rangiert Viernheim auf Platz sechs und diesen gesicherten Mittelfeldplatz wollen die Fußballerinnen im weiteren Rundenverlauf bestätigen. Zur Feinabstimmung sind bislang zwei Testspiele vereinbart worden. Ein U17-Bundesligist und ein Regionalligist als Gegner sind dabei eine echte Standortbestimmung. Am 19. Februar kommt der 1. FFC Niederkirchen an die Lorscher Straße, am 22. Februar die B-Juniorinnen des FC Speyer. Gegen beide Teams hatten die Viernheimerinnen auch in der Sommervorbereitung schon gespielt.

Große personelle Veränderungen hat es in der Viernheimer Mannschaft nicht gegeben. Einzig Luca von Achten hat wegen ihres Studiums die Region und den TSV Amicitia verlassen und sich dem Ligakonkurrenten FC Freiburg-St. Georgen angeschlossen. Die Frauen-Oberliga-Saison 2021/22 geht am 6. März mit dem Auswärtsspiel beim TSV Tettnang weiter. Dieses letzte Rückrundenspiel war im Dezember kurzfristig abgesetzt worden. Eine Woche später geht es zum ersten Rückrundenspiel zum FV Niefern. Das erste Heimspiel 2022 tragen die Fußballerinnen am 20. März gegen den TSV Lustnau aus. Bevor es in der Oberliga weitergeht, steht aber noch der Pokalwettbewerb ab.

Der Badische Fußballverband hat die Viertelfinalspiele ausgelost – am 26. Februar müssen die Viernheimerinnen beim VfK Diedesheim ran. Sollten sich die Frauen durchsetzen, geht es im Halbfinale gegen den Sieger der Viertelfinalpartie 1. FC Mühlhausen und TSV Neckarau (voraussichtlich am Karsamstag, 16. April). Zu gern würde sich der TSV Amicitia wie im Vorjahr erneut für das Finale qualifizieren. su

