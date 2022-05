Damen bangen um den Klassenerhalt

Viernheim. Jetzt müssen die Fußballerinnen doch noch um den Klassenerhalt zittern. Nach dem 1:2 gegen den FV Löchgau sind die TSV-Amicitia-Damen in der Tabelle wieder einen Platz nach unten gerutscht. Als Achte haben sie nur einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

In der Oberliga Baden-Württemberg können sich eigentlich nur Spitzenreiter Herrenberg und der Tabellenletzte Lustnau sicher sein – alle anderen Mannschaften sind dicht gedrängt im Klassement, jeder Sieg wirbelt die Reihenfolge durcheinander. Löchgau ist durch den Sieg in Viernheim nun Zweiter, der TSV Amicitia muss nach unten schauen. Neben Lustnau (zehn Punkte) haben auch Sindelfingen und Zähringen (je 23) einen Rückstand auf die nächsten Teams. Gottenheim und Tettnang liegen ebenfalls auf den Abstiegsplätzen, das punktgleiche Derendingen (29) direkt davor. Viernheim hat nur noch einen Zähler mehr, auch Freiburg-St.Georgen und Stuttgart-Ost (31) sind noch mittendrin im Abstiegskampf. Selbst Niefern (35), Hegau und Neckarau (36) können bei vier ausstehenden Begegnungen noch Probleme bekommen.

Die Viernheimer Fußballerinnen wussten um die Brisanz des Heimspiels, auch wenn das auswärtsstarke Löchgau sicherlich favorisiert in die Partie ging. Zuerst sahen die Zuschauer an der Lorscher Straße eine ausgeglichene erste Hälfte. Dann erspielte sich der TSV Amicitia mehr und mehr Vorteile und hatte gleich mehrere Chancen zur Führung. Allein der Abschluss klappte noch nicht. Besser machten es dann die Gäste: In der 40. Minute nutzten sie ihre Möglichkeit zum 0:1 aus.

Eine Viertelstunde nach der Pause wechselte Trainer Patrick Kloskalla, erst kam von Achten für Ronellenfitsch und mit Mas ging die gefährlichste Offensivspielerin. Viernheim drängte auf den den Ausgleich und hatte durch von Achten und Becker gute Gelegenheiten. Aber auch Löchgau blieb mit seinen zwei schnellen Stürmerinnen gefährlich und konnte prompt auf 0:2 erhöhen. Das war ein Weckruf für die Viernheimerinnen, die aber nur langsam das Tempo anzogen. Sie warfen – mit den weiteren frischen Kräften Pfister und Horvath von der Bank – nun alles nach vorne. Die Spielzüge klappten, und Viernheim erspielte sich gute Chancen. Sie brachten nur den Ball nicht über die Torlinie. Erst ein Strafstoß führte zum Anschlusstreffer, Stricklan verwandelte den Elfmeter zum 1:2. Viernheim versuchte noch einmal alles, schaffte aber vor dem Schlusspfiff keinen weiteren Treffer mehr. Die Aufholjagd kam zu spät, sonst wären sicherlich einer oder drei Punkte in Viernheim geblieben.

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Laura Riedel (77. Maggy Horvath), Valeria Mangione, Jessica Stroebel (76. Charuni Pfister), Audrey Mas (60. Denise Stricklan), Rabea Ronellenfitsch (57. Antonia von Achten), Anna Becker, Luisa Weber, Lorena Daub, Svenja Lüger, Laura Schell. su