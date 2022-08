Die Viernheimer Tennis-Damen 50 hatten vor wenigen Tagen allen Grund zu feiern. Mit fünf Siegen bei nur einem Unentschieden wurde in der Bezirksliga am letzten Spieltag die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Nur beim 3:3 gegen den TC Hofheim wurde ein Zähler abgegeben. Deshalb darf man in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga antreten.

