D1-Junioren mit Heimspiel

Viernheim. Vor der Osterpause sind die meisten Juniorenmannschaften des TSV Amicitia noch einmal auf dem Spielfeld gefordert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die jüngsten Fußballer stehen wieder Spieltage an, bei denen sich die Vereinsmannschaften in mehreren Partien mit kurzer Spieldauer gegenüberstehen. Die E1-Junioren richten so einen Spieltag mit drei anderen Teams im Waldstadion aus. Die E2-Junioren fahren für drei Begegnungen nach Rheinau, die E3 sind in Altlußheim am Ball und die E4-Junioren in Neußlußheim.

Das einzige Heimspiel der Ligamannschaften haben die D1-Junioren, die um 11.30 Uhr an der Lorscher Straße den SV Laudenbach erwarten. Die D2-Junioren spielen um 11.30 Uhr beim FV 08 Hockenheim 2. Die C-Junioren treffen auf den direkten Verfolger, um 15.15 Uhr wird die Partie bei der SG HD-Kirchheim 2 angepfiffen. In der A-Junioren-Verbandsliga kann der TSV Amicitia den nächsten Schritt zu Meisterschaft machen. Die Viernheimer spielen um 17 Uhr beim Tabellenvorletzten VfB Eppingen. su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2