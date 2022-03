Couch und Farbe gefunden

Viernheim. Wie schon am ersten Aktionstag des Viernheimer Frühjahrsputzes hatten sich auch beim Nachholtermin zahlreiche Teilnehmer eingefunden, um die Natur rund um die Stadt von achtlos weggeworfenem oder gezielt abgelegtem Unrat zu befreien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Naturschützer hatten sich auf verschiedene Bezirke aufgeteilt. Das waren die Mannheimer Straße vom Einkaufszentrum bis hin zur Landesgrenze (und hinter dem Tierheim), rund um die Schrebergärten, der Kunstweg, der Glockenbuckel und der Sandhöfer Weg, die Heidelberger Straße zwischen Aldi und Burger King, die Landestraße 3111 bis zur Einfahrt Hüttenfeld, der Schmittsberg 2 und das Gelände um den Anglersee. Größere Delegationen stellten diesmal die Unabhängigen Bürger Viernheim (UBV), das Familienbildungswerk und die KJG St. Aposteln. Dazu kamen Privatpersonen und mehrere Familien.

Mitglieder der UBV waren im Sportgebiet West unterwegs. © Othmar Pietsch

Organisiert wurde der Frühjahrsputz erstmals vom Umweltbüro Kompass und dem städtischen Bauhof. Unterstützung gab es durch Wolfgang Hofmann und Werner Knapp, die früher die Fäden in den Händen hatten. „Es hat hervorragend funktioniert, bei dem tollen Wetter waren alle Helfer ganz entspannt unterwegs“, freute sich Ent-sorgungsfachmann Hofmann über einen reibungslosen Verlauf. Besonders erfreulich war einmal mehr das große Interesse der Viernheimer Bürger, obwohl wegen der Pandemie auch diesmal keine Schulkinder oder Hilfsorganisationen beteiligt waren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Veranstalter registrierten außerdem weniger Müll als in früheren Jahren. „Wir haben in Richtung Weinheim nahe der Bertleinsbrücke eine Couch gefunden, und im Gebüsch neben der Heidelberger Straße in Höhe der Waschstation lagen acht Autoreifen. Dazu kamen noch defekte Fernseher und Eimer mit Farbe“, benannte Hofmann einige „Fundstücke“. JR