Corona-Pause für Herren

Viernheim. Die Badenliga-Herren legen erneut eine ungeplante Corona-Pause ein. Die Partie zum Rückrundenauftakt der Badenliga beim TV Eppelheim wurde abgesetzt, der Gegner hat zu viele Ausfälle.

Weil auch die Frauen und die Herren 2 spielfrei sind, richten sich die Blicke am Sonntag vor allem auf die Heimspiele der A-Jugend und der Frauen 2. Die Frauen 2 greifen nach mehrwöchiger Pause wieder ins Spielgeschehen ein, tragen nach dem Auftaktsieg erst ihr zweites Saisonspiel aus. Gegner um 16 Uhr ist die HG Saase 3, die ebenfalls erst einmal auf der Platte stand. Um 18 Uhr folgt die Partie der männlichen A-Jugend gegen die ASG Birkenau/Hemsbach/Laudenbach. Beide Mannschaften sind in der laufenden Runde noch ohne Punktgewinn.

Bereits vorher spielt eine Jugendmannschaft in der Waldsporthalle. Die weibliche D-Jugend empfängt um 12.45 Uhr die SG Edingen/Friedrichsfeld/Wieblingen. Aufgrund der neuen Verordnung des Landes Hessen wurde die maximale Zuschauerzahl auf 100 Personen festgesetzt. In der Waldsporthalle gilt die 2G-Regel (genesen oder geimpft), ein entsprechender Nachweis muss am Eingang vorgelegt werden. su