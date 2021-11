Corona macht Vereinen zu schaffen

Viernheim. Normalerweise finden pro Jahr zwischen drei und fünf Vereinsfrühschoppen statt. Von den geplanten Terminen konnte am 1. November 2020 nur ein Treffen stattfinden, und das auch nur per Videokonferenz. Kürzlich gab es im Clubheim des Karnevalvereins „Club der Gemütlichen“ (CdG) allerdings wieder eine Zusammenkunft in Präsenz. Dabei wurde auf die vergangenen Monate zurückgeblickt, wobei die Vereinsvertreter ihre Sorgen und Nöte schilderten.

Harald Hofmann, im Amt für Kultur, Bildung und Soziales für den Fachbereich Bürgerkommune und Engagementförderung zuständig, freute sich über den guten Besuch. „Das zeigt, dass sich die Verantwortlichen gerne in diesem Kreis treffen und untereinander aber auch mit der Stadtverwaltung austauschen. Heute geht es darum, die vergangenen Monate aufzuarbeiten und einen Blick in die Zukunft zu werfen.“

Auch Bürgermeister Matthias Baaß war erfreut über den Zuspruch. „Auch die ehrenamtlichen Vereinsvertreter mussten 18 Monaten lang die Einschränkungen erdulden. Aufgaben mussten dennoch erledigt werden, aber nicht alles konnte online geregelt werden“, so das Stadtoberhaupt bei seiner Begrüßung. Man müsse aber weiterhin vorsichtig sein, denn die Pandemie ist noch lange nicht beendet.

Was sich in den Vereinen und Organisationen zuletzt getan hat, das schilderten die jeweiligen Verantwortlichen. In den meisten Vereinen hat Corona seine Spuren hinterlassen. So mussten sich die Turner des TSV Amicitia einen neuen Abteilungsvorstand suchen, der überwiegend aus bewährten Kräften besteht. Prekär war auch der Verlust von Übungsleitern sowie fehlende Hallenkapazitäten.

Peter Hofmann, Gesamtvorsitzender der Blaugrünen, zeigte sich erfreut, dass von Sportlern immer noch großes Interesse besteht, was die Mitgliederzahl stabil gehalten hat. „Allerdings haben sich einige Betreuer und Trainer aus dem Umfeld der Mannschaften anders orientiert“, bedauert Hofmann Verluste im Ehrenamt. Trotzdem sei er guter Dinge, zumal eine Fertigstellung der Harbig-Halle und eine Sanierung der Umkleiden im Waldstadion in Aussicht gestellt wurden.

Dem Tanzsportclub Rot-Weiß haben zuletzt die eigenen Turniere gefehlt, was sich in der Kasse niedergeschlagen hat. Die Anzahl der erwachsenen Tänzer sei allerdings stabil geblieben, und auch beim Nachwuchs tummeln sich gut 200 Kinder und Jugendliche.

Von ausreichend Nachwuchssängern können die Viernheimer Chöre nur träumen. „Durch die Absage von Veranstaltungen und die Einschränkungen bei den Proben haben wir zusätzliche gelitten“, berichtete Wolfgang Haas von der Sängereinheit. Auch Werner Sindermann beklagte das Leiden in der Kulturszene. „Dafür mache ich die Politik verantwortlich, die uns rigoros beschnitten hat. Chöre haben eben keine Lobby.“

Die Schwimmer standen lange buchstäblich auf dem Trockenen. Man habe in schwierigen Zeiten aber gelernt, dass man Verantwortung auch auf jüngere Menschen übertragen kann. Gerne hätte man mehr Zeiten im Hallenbad, muss man doch auf auswärtige Bäder ausweichen.

Beim jüngsten Frühschoppen wurde jeder Verein mit seinen großen und kleinen Problemen vorstellig. Harald Hofmann hat alles notiert und wird es mit seinem Team auswerten. „Wir werden die wichtigsten Punkte zusammenfassen und bei den nächsten Treffen in die Tagesordnung aufnehmen“, heißt es vonseiten der Stadt. JR