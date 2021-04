Viernheim. Aus dieser Ankündigung wird tatsächlich Realität: Niedergelassene Ärzte in Viernheim beginnen, ihre Patienten gegen das Coronavirus zu impfen. In manchen Praxen geht es schon am heutigen Mittwochmorgen los, wie eine Nachfrage dieser Redaktion ergeben hat.

Dr. Arne Krehan hat wie seine Kollegen schon vor Wochen mit großem Unverständnis darauf reagiert, das die niedergelassenen

...