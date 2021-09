Cooler Sound aus dem Laptop

Viernheim. Drei Klicks auf dem Laptop, dann ist das Soundpad fertig programmiert. Julian Heyden drückt abwechselnd die Knöpfchen und erzeugt so den Beat, für den man eigentlich ein Schlagzeug braucht. „Wenn man da noch Gitarren- oder Klavierklänge dazu programmiert, einzelne Töne oder ganze Akkorde, ist man mitten drin im Songwriting“, erklärt Julian Heyden. Der Absolvent der Popakademie Mannheim unterrichtet an der Musikschule Viernheim das neue Fach „Musik und neue Medien“, das sich vor allem an Jugendliche richtet.

„Man weiß ja, was schon alles möglich ist mit diesen kleinen Geräten“, sagt Musikschulleiter Rúnar Emilsson und hält sein Handy hoch, „Digitalisierung betrifft eben auch die Musik“. Damit die Thematik sinnvoll und auf qualitativ gute Art vermittelt wird, hat sich die Musikschule das neue Fach überlegt. „Ungewöhnlich“ nennt Bürgermeister Matthias Baaß das Angebot, mit dem sich die Musikschule für die Zukunft ausrichtet. Baaß freut sich, dass neben klassischen Instrumenten auch der moderne Umgang mit Musik vermittelt wird. „Musik und neue Medien“ umfasst die digitalen Möglichkeiten der Musiklandschaft. Unter diesem Titel vereint sind die Fächer „Songwriting“, „Musikproduktion“, „Video und Social Media“ und „Recording und Studiotechnik“.

An der Popakademie studiert

„Heutzutage filmt sich jeder für TikTok und andere Plattformen“, weiß Julian Heyden, der mit dem Master an der Popakademie Mannheim im Fach „Producing und Composing“ abgeschlossen hat. Mit dem Unterrichtsfach wolle man Jugendliche an die Hand nehmen und zeigen, wie man Handy, Tablet und Computer als Instrument für eigene Musik nutzen kann. „Ich hatte als Jugendlicher kein solches Angebot, das mich beim Produzieren von Musik unterstützt hat“, ist der Musiklehrer von dem Fach überzeugt. Je nach Interesse und Vorkenntnissen können die Schüler in die verschiedenen Entstehungsphasen von moderner Popmusik und Musikproduktion eintauchen und dabei lernen, wie mit einfachen Möglichkeiten eigene Musik entstehen und aufgenommen werden kann.

Beim Songwriting geht es um das Komponieren von Musik. Ein Song besteht aus unterschiedlichen Bausteinen. Melodien, Harmonien, Texten und Arrangement werden im Unterricht vermittelt. In der Musikproduktion wird die Grundidee eines Songs aufgenommen – zum Beispiel Gesang mit Gitarre – und durch Musikinstrumente und Soundeffekte kreativ ergänzt.

Wie man einen Musikvortrag am besten aufzeichnet, wird bei der Studiotechnik erklärt. Denn um einem Musikstück den richtigen Klang zu geben, braucht es die passende Tontechnik. Beim Einsatz von Musik in den Sozialen Medien müssen Aspekte wie Persönlichkeits- und Urheberrecht beachtet werden. Durch das Drehen und Schneiden von Videos werden diese unterschiedlichen Anforderungen und Möglichkeiten geübt.

Das Angebot „Musik und neue Medien“ richtet sich an alle Instrumentalisten, Sänger und alle mit und ohne Vorkenntnisse, die sich für das Songschreiben, Produzieren und Aufnehmen oder für Sounddesign begeistern. Zielgruppe sind Jugendliche ab zwölf Jahren, aber auch für Erwachsene sind Unterrichtseinheiten möglich. Interessenten sollen sich im ersten Schritt bei der Musikschule melden. Der Unterrichtstermin und die genauen Inhalte werden dann individuell für jeden Schüler festgelegt.