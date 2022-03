Conni auf der Bühne

Viernheim. Am Freitag, 18. März, öffnet das TaT-Kindertheater am TiB wieder seine Türe. Und da kommt eine ganz bekannte Heldin der Kinder nach Viernheim: Conni. Das Mühlheimer Figurentheater Wodo bringt zwei Geschichten mit der Kinderbuchfigur auf die Bühne.

Erst ist Conni allein mit Papa und Bruder Jakob zuhause, Mama fährt für vier Tage weg. Alles klappt gut. Aber dann: der Hals piekt, die Nase läuft, ihr ist so heiß. Zum Glück sind Papa und Jakob und auch Kater Mau für die kranke Conni da. Wieder gesund, soll es Pizza geben. Simon, Connis Kindergartenfreund, kann nämlich richtige Pizza backen. Mit viel Tatendrang geht es an die Arbeit. Ob die beiden Freunde es schaffen? Das sehen die Viernheimer Zuschauer am 18. März. Beginn der Vorstellung ist um 15 Uhr.

Die Theaterkasse öffnet um 14.30 Uhr. Karten gibt es direkt vor Ort. Aufgrund der aktuellen Lage werden maximal 60 Personen eingelassen. An diesem Freitag können auch schon Tickets für alle weiteren Vorstellungen des Jahres 2022 gekauft werden. Für alle Zuschauer gilt die 3G-Regel. Kindergartenkinder müssen keinen Nachweis erbringen, können aber einen Test vorlegen. Bei Schülern reicht das Testheft aus. su

