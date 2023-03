Coffee-Stop im Weltladen

Viernheim. „Guter Kaffee. Gutes tun“: So lautet das Motto am Freitag, 24. März, im Weltladen in der Viernheimer Innenstadt. Zur „Coffee-Stop-Aktion“ ruft der Weltladen Viernheim gemeinsam mit dem bischöflichen Hilfswerk Misereor auf. Die Idee dahinter ist einfach: Es wird Kaffee gekocht und gegen eine freiwillige Spende an Freunde, Familie, Nachbarn und Passanten ausgeschenkt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Aktion findet an diesem Tag in vielen deutschen Städten an verschiedenen Orten, zu Hause, in Fußgängerzonen, bei der Arbeit oder in Vereinen, statt. Im gesamten Bundesgebiet schenken Privatpersonen und öffentliche Einrichtungen – wie Kindergärten, Schulen und Ämter – frisch gekochten und fair gehandelten Kaffee aus und laden gleichzeitig zum Verweilen ein.

Hilfe für die Erzeuger

Der Weltladen in Viernheim hat sich der Aktion angeschlossen. Mit ihrer Spende unterstützen die Kaffeetrinker Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika, heißt es weiter. Das katholische Hilfswerk Misereor tritt laut eigenen Angaben für Schwache und Benachteiligte ein. Dabei agiert Misereor nicht da, wo gerade akute Not herrscht, sondern fördert mit Partnern vor Ort die Hilfe zur Selbsthilfe. Die Intention des Hilfswerks, langfristig zu helfen, passe zum Grundgedanken des Weltladens, heißt es in der Mitteilung. kur/red