Chutneys, Salze und Genähtes

Viernheim. Es ist wieder so weit: Am Donnerstag, 15. Juli, 9 bis 12.30 Uhr, steht der deutsch- burkinische Freundeskreis Yaa Soma mit einem Marktstand vor der Metzgerei G. Kühner in der Ketteler Straße, diesmal mit einem sommerlichen Angebot.

Es werden die beliebten Marmeladen, Chutneys und Gewürzsalze für die Grillsaison verkauft. Außerdem gibt es passend zur Jahreszeit Schmuck und Schirmmützen aus Burkina Faso und weitere kleine afrikanische Kunstgegenstände.

Taschen für jeden Zweck

Aus der kreativen Nähstube der Yaa-Soma-Unterstützerinnen finden die Marktbesucher von Kosmetiktäschchen bis zum großen Beutel für Kuchentransportboxen eine Auswahl an handgenähten Taschen aus wunderschönen Stoffen und für viele Nutzungsmöglichkeiten. Der Erlös aus dem Verkauf kommt, wie gewohnt, zu 100 Prozent den Schulkindern in Burkina Faso zugute.

Wer es am kommenden Donnerstag, 15. Juli, nicht zum Marktstand des Vereins schafft, kann die vielseitigen Yaa-Soma-Artikel auch bei Raumausstattung Blaess in der Rathausstraße 78 während der Ladenöffnungszeiten erwerben.

Für Schulspeisungen und Material

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Ausstattung der Klassenräume mit Bänken und Büchern oder die Schulspeisungen in Burkina Faso direkt mit Geldspenden zu unterstützen. red