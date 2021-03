Viernheim. Kein letztes Abendmahl, keine Karfreitagsliturgie, keine Osternacht mit Osterfeuer und keine festlichen Gottesdienste: Die katholische Kirche Viernheim feiert auch in diesem Jahr das höchste Fest der Christen nur online.

Pfarrer Dr. Ronald A. Givens und das Pastoralteam schildern in einem Brief an die Gemeindemitglieder, wie in Viernheim mit der Bitte der Bundesregierung umgegangen wird, über die Kar- und Ostertage auf die Präsenzgottesdienste zu verzichten. „Wir sind überzeugt, dass unser funktionierendes Hygienekonzept einen guten Schutz für unsere Gottesdienstfeiernden darstellt und Sicherheit vor der Ansteckungsgefahr bietet“, schreibt Pfarrer Givens. Die Feiern rund um das Osterfest seien für die Kirche das Kostbarste: der Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag, die Kreuzverehrung am Karfreitag, die Osternacht mit dem Osterfeuer, der feierliche Ostergottesdienst. Dennoch nehme man die Bitte der Bundesregierung an und verzichte auf diese Messen – und solidarisiert sich gleichzeitig mit der Gastronomie, den Künstlern, Theatern, Museen und den Vereinen.

„Wenn andere ihren Lebensunterhalt, ihre Zukunft, ihre Freiheit einsetzen, damit wir als Gemeinschaft durch diese Zeit kommen, dann legen wir das, was uns sehr wertvoll ist, unsere Gottesdienste, dazu“, begründen die Verantwortlichen. Ihnen sei bewusst, dass Christen aber auch enttäuscht sein werden, nicht in der Kirche das Osterfest zu feiern. Aber: „Ostern fällt auch in diesem Jahr nicht aus, auch nicht in Viernheim“, schreibt Pfarrer Givens. Ersatz für die Präsenzgottesdienste sind Gottesdienste, die am jeweiligen Feiertag über die Internetseite www.katholische-kirche-viernheim.de oder über den YouTube-Kanal „Katholische Kirche Viernheim“ abrufbar sind. Die Gottesdienste für die Ostertage werden vorab aufgezeichnet, und zwar am Montag, 29. März, Dienstag, 30., und Mittwoch, 31. März, jeweils um 19 Uhr in der Apostelkirche. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf maximal 75 Besucher beschränkt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer die Ostergottesdienste mitfeiern möchte, muss seine Kontaktdaten, eine FFP2-Maske und das Gotteslob mitbringen. Familien sind eingeladen, von Palmsonntag bis zum Osterfest mit den Kindern zuhause zu singen und zu beten sowie einen Jahreszeiten-Tisch zu gestalten. Es gibt außerdem die Möglichkeit, online einen eigenen Kreuz-Weg zu gehen. Die Anleitung dazu ist auf der Webseite zu finden.

Am Gründonnerstag, 1. April, findet von 10 bis 17 Uhr eine stille Anbetung vor dem Allerheiligsten in der Apostelkirche statt. Dazu wird ein meditativer Film zur „Fußwaschung“ zu sehen sein. Am Ostermorgen, 4. April, sind Christen dazu eingeladen, die Osterkommunion abzuholen. Die Osterkommunion wird zwischen 9 und 11 Uhr in allen vier Kirchen ausgegeben, zusammen mit einem Gebetsblatt für die Feier eines Hausgottesdienstes.

Evangelische Kirche tagt noch

Noch keine Entscheidung zu Präsenzgottesdiensten haben die evangelischen Kirchengemeinden getroffen. „Der Kirchenvorstand der Christuskirchengemeinde tagt erst am kommenden Dienstag“, teilen Pfarrerin Dr. Irene Dannemann, Pfarrer Klaus Traxler und Pfarrer Markus Eichler mit. In die Beratung fließen die Empfehlungen der Kirchenverwaltung und die Ergebnisse eines Austauschs auf Dekanatsebene ein. Eines sei aber jetzt schon sicher: Die beiden evangelischen Gemeinden Viernheims werden auch an Ostern online, via Facebook und Youtube, präsent sein. su