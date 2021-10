Christdemokraten ehren Urgestein Hans Renner

Viernheim. „Bürgerinnen und Bürger dieses Landes stürmten in den Reichstag, in das Herzstück unserer Demokratie. Nur wenige Meter daneben weht die Fahne der Einheit, auch als Symbol der Freiheit in unserem Land.“ Jörg Scheidel erinnert sich an die Szenen, als sich Demonstranten im vergangenen Jahr Zutritt zum Regierungsgebäude verschaffen wollten. Am Tag der Deutschen Einheit müsse man sich vor Augen führen, dass „alles, was hart erkämpft worden ist, auch entschieden gegen Feinde der Demokratie verteidigt werden muss.“

Der Fraktionsvorsitzende der CDU und gerade gekürte Kandidat für das Amt den Ersten Stadtrats betonte in seiner Rede bei der Feierstunde des CDU-Stadtverbands in der Kulturscheune, welche Bedeutung der Tag der Deutschen Einheit habe. 31 Jahre nach der Wiedervereinigung, als sich Hunderttausende Menschen feiernd in den Armen gelegen hätten, scheine es immer noch keine Einigkeit zu geben, was man an den Ergebnissen der Bundestagswahlen sehen könne. „Im Westen wurden hauptsächlich die Parteien der demokratischen Mitte gewählt, im Osten verstärkt die politischen Ränder“ sagte Scheidel.

Er forderte, dass man den Bürgern Zukunftsperspektiven aufzeigen müsse. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen hätten den Hang zum Extremen verstärkt. „Impfgegner oder Systemkritiker schüren Ängste, verbreiten bewusst Falschmeldungen, um unsere Gesellschaft gegeneinander aufzubringen“, so Scheidel.

Hass und Hetze im Internet trügen dazu bei: „Eine Falschmeldung im Netz verbreitet sich sechsmal schneller als ein wahrheitsgemäßer Post“, zitierte Scheidel eine amerikanische Studie. In der Hinsicht seien Soziale Medien weder sozial, noch erfüllten sie die Funktion von Medien. Passender wäre, wie es der Grüne Boris Palmer umschreibt: „Digitale Netzwerke mit beschränktem Bezug zur Wirklichkeit“.

Für die kommende Wahl zum Ersten Stadtrat hofft Scheidel auf die moralische Unterstützung der CDU und bedankte sich bei den Parteikollegen für das Vertrauen.

Torben Kruhmann, der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, blickte bei der Begrüßung natürlich auch auf das Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl. „Vor allem bei jungen Wählern hat die CDU schwach abgeschnitten“, so Kruhmann. Wenn man die jungen Menschen wieder gewinnen wolle, brauche man neue Köpfe. Ein solcher Kopf sei Jörg Scheidel.

Bei der Feierstunde ehrte die CDU auch langjährige Mitglieder und konnte dabei eine ganz besondere Auszeichnung verleihen: „Egal, wie groß die Urkunde auch ist, sie wird dem nicht gerecht, was dieser Mann für Viernheim getan hat“, bedankte sich Kruhmann bei Hans Renner für die 65-jährige Mitgliedschaft und erinnerte an die Mandatszeiten Renners als jüngster Stadtverordneter, als Fraktionsvorsitzender und als Magistratsmitglied: „Er hat die Viernheimer CDU über Jahrzehnte geprägt.“ Weitere Ehrungen gingen an Christoph Winkler für 20-jährige und Raimund Käser für 30-jährige Verbundenheit mit der CDU. Otto Alter und Günter Wolk (20 Jahre), Christa Anselm (25 Jahre), Erika Faber-Becker (30 Jahre) und Friedrich Gutperle (50 Jahre) erhalten die Urkunden nachgereicht.

Die Feierstunde, die von der Musikschülerin Ri Han Anh-Nguyen am Flügel gestaltet wurde, endete mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne.

