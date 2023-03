Chor tritt wieder häufiger auf

Viernheim. Ohne Neuwahlen des Vorstands, ohne Anträge und ohne Ehrungen verlief die Jahreshauptversammlung des MGV Liederkranz sehr zügig. „Kein Chor ohne Sänger“, bedankte sich der Erste Vorsitzende Walter Kempf vor allem bei den Aktiven, aber auch allen anderen, die den Liederkranz unterstützen – allen voran Chorleiterin Edith Schmitt.

Nach der Begrüßung gab Schrift- und Geschäftsführer Peter Weiröther den Rückblick auf das Jahr 2022. Im März vergangenen Jahres konnte der Singstundenbetrieb wieder in vollem Umfang starten, nachdem die Aktivitäten vorher wegen Corona begrenzt waren. So konnte das Schlachtfest am Vatertag 2022 stattfinden, das geplante eigene Konzert im Oktober musste allerdings abgesagt werden. Der Chor nutzte dennoch mehrere Möglichkeiten, sich gesanglich zu präsentieren. Rechner Dieter Krug berichtete von einem Plus in der Kasse, während die Anzahl der Mitglieder ein wenig zurückging. Zum Jahresende 2022 bestand der Liederkranz aus 547 Mitgliedern.

Veranstaltung am Vatertag

Von Walter Kempf gab es eine Vorschau auf die geplanten Aktivitäten 2023. Die Sänger nehmen im Mai an den Chortagen in Sulzbach teil. Vorgesehen ist auch die Vatertagsveranstaltung an Christi Himmelfahrt, 18. Mai. „Da schauen wir gerade, ob wir an dem Tag genug Personal haben“, kündigte der Vorsitzende an. Weitere gesellige Termine werden ebenso noch geplant wie ein Konzert im kleineren Rahmen. su