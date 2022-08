Chor singt „Freiheit“ für den Zeitgeist

Viernheim. Das Gartenfest des Männergesangvereins 1846, das auch in diesem Jahr wieder auf dem Vereinsgelände am Sandhöfer Weg stattfand, beginnt traditionell mit dem Freundschaftssingen. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. MGV-Chef Jens Heinen konnte am Freitagabend neben den Viernheimer Schwester- und Brüderchören auch Sänger aus Pfungstadt und Wixhausen sowie den Fleischerchor Darmstadt und viele Besucher begrüßen.

„Wir haben allesamt ein gemeinsames Hobby, seit Jahren pflegen wir zahlreiche Chorfreundschaften und die Viernheimer Chöre helfen sich bei Bedarf gegenseitig aus. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, erstmals auch das Lied ,Freiheit’ zu singen, weil es den Zeitgeist widerspiegelt“, so Heinen. Danach übernahm Moderator Maik Lautersbach das Mikrofon und führte gekonnt und informativ durch das Programm.

Der gastgebende MGV 1846 eröffnete das Freundschaftssingen. © B. Kreutzer

Der Chor des Gastgebers eröffnete den Abend und stimmte unter der Leitung von Dirigent Hans Kaspar Scharf unter anderem das Lied „Ein Bier“ an, was natürlich auch die Zuhörer zum Verzehr von Gerstensaft animieren sollte. Die Sängereinheit mit Chorleiter Meinhard Wind begeisterte das Publikum unter anderem mit dem französischen Lied. Danach folgte der MGV Liederkranz unter der Leitung von Edith Schmitt, der Stücke wie „Der neue Jahrgang“ und „Weit weit weg“ sang. Hans Kaspar Scharf dirigierte auch den Viernheimer Frauenchor, der mit „Ich liebe das Leben“ die Stimmung auf den Punkt traf. Im Anschluss zeigten noch der Fleischerchor sowie die Chöre aus Wixhausen und Pfungstadt ihr gesangliches Können. JR