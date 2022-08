Chinesisch lernen

Viernheim. Chinesisch ist eine faszinierende und reiche Sprache, die auch an der Volkshochschule in Viernheim unterrichtet wird. Es ist die meistgesprochene Sprache der Welt und wird immer wichtiger wegen des Aufschwungs der chinesischen Wirtschaft.

In dem Kurs Chinesisch A1, der am Mittwoch, 14. September, beginnt, lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, chinesisch zu verstehen, zu sprechen, kleine Konversation zu führen und chinesische Schriftzeichen zu lesen und zu schreiben. Sie erhalten Einblick in die Kultur, entwickeln ihre berufliche Potenziale und haben einen Vorsprung in der Wirtschaftswelt. Teilnehmen können auch schon Kinder und Jugendliche, nicht nur Erwachsene.

Die Kursleiterin Ping Yan-Kramerunterrichtet ihre Muttersprache. Der Kurs findet immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Fröbel-Schule, Raum 23, statt. Die Kursgebühr beträgt 72 Euro.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Viernheim unter den Telefonnummern 06204/98 84 04, 06204/98 84 05 oder 06204/98 84 06, per E-Mail oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de entgegen.