Chansons über die freie Liebe

Viernheim. Das städtische Gleichstellungsbüro zeigt in Viernheim weiterhin Flagge für eine sexuelle Vielfalt. Am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, abgekürzt IDAHOBIT, gab es gleich mehrere Veranstaltungen. Nachdem am Vormittag vor dem Rathaus die Regenbogenfahne gehisst worden war, standen am Abend in der Kulturscheune queere Chansons auf dem Programm. Das Duo Fleur bleue spielte überwiegend französische Lieder und übersetzte die Inhalte ins Deutsche.

Maria Lauxen-Ulbrich, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Viernheim, freute sich bei der Begrüßung über das Interesse und erinnerte an die vielen Menschen, die von der Gesellschaft immer noch nicht beachtet oder sogar diskriminiert werden. „In mehreren Ländern werden solche Personen sogar gezielt verfolgt und auch mit der Todesstrafe bedroht. Bei uns in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren zwar vieles verbessert, es gibt aber immer noch einiges zu tun.“

Viele Kreative außerhalb der Norm

Die beiden Künstlerinnen, Sängerin Florence Launay und Gudrun Eymann am Akkordeon, von Fleur bleue sagten, dass man in der Welt des französischen Chansons jede Menge Kreative finde, die nicht der heterosexuellen Norm entsprächen. „Das sind bekannte Persönlichkeiten wie der schwule Komponist Charles Trenet, Lara Fabian, Juliette, Jean-Claude Pascal, Coccinelle und Gribouille.“ Gleich zum Auftakt des Abends wurde Trenets Stück „Le mer“ gespielt, eines der weltweit bekanntesten Chansons, das im Lauf der Jahre von vielen Sängern interpretiert wurde und in zahlreichen Filmen zu hören ist.

Aber auch in den Liedern wie „Ni toi, ni moi“ von Mick Micheyl, „Bastien“ von Maurice Vidalin, „Les deux hommes“ von Linda Lemay, „Le Tourbillon“ von Cyrus Bassiak, „Le Ballon bleu“ von Claude Delécluse und „Le Jardin extraordinaire“ von Trenet ging es um die freie Liebe. Dabei sind die Aussagen ganz offen zu entdecken, einige als Andeutungen versteckt. Die Texte vieler Lieder waren geschlechtsneutral verfasst worden. Auch das deutsche Stück „Die Claire auf der Tribüne“ von Birgit Merten griff queere Themen auf.

In ihren Textbeträgen berichteten Florence Launay und Gudrun Eymann über die Geschichte der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität. „Früher wurden exhibitionistische Handlungen von Homosexuellen doppelt so hart bestraft wie das gleiche Vergehen von Heterosexuellen.“

Das Duo Fleur bleue entführte das Publikum in die musikalische Emotionalität des Nachbarlandes und weckte in deutschen Übersetzungen das Verständnis für berührende Schicksale. Florence Launay hat in ihrer Kindheit schon im Auto gesungen und eine kleine weiße Tasche zu einem Akkordeon umfunktioniert. Mit fünf Jahren bekam sie ihr erstes richtiges Akkordeon und spielte jahrelang in einem Musikverein. Gudrun Eymann hat zur gleichen Zeit wie ihre musikalische Partnerin in Toulouse gelebt, kennengelernt haben sie sich aber erst 1995 in Mannheim. Seither sind die beiden als Fleur bleue unterwegs.

