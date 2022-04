Die Volkshochschule bietet ab Samstag, 14. Mai, einen Kurs in Chakren Yoga an. Der Sanskritbegriff Chakra bedeutet Rad. Chakren sind Energiezentren im Körper, die Einfluss auf die Psyche und das Wohlbefinden haben. Durch spezielle Asanas – also Stellungen und Übungen – soll jedes einzelne der sieben Chakren mehr aktiviert und somit die positive Wirkung des Yogas auf den Körper zu spüren

