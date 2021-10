CDU schickt Jörg Scheidel ins Rennen

Viernheim. Jörg Scheidel will Erster Stadtrat von Viernheim werden. Am Wochenende informierte der 30-Jährige über seinen Entschluss, für den Posten im Rathaus zu kandidieren. Zuvor hatte ihn die CDU-Fraktion einstimmig für dieses Amt nominiert.

„Bauen und Stadtentwicklung – das ist genau mein Thema“, blickt Jörg Scheidel auf das Dezernat, das seit dem plötzlichen Tod von Bastian Kempf im Juni unbesetzt ist. Scheidel hat eine Ausbildung als Stuckateur und ein Architektur-Studium abgeschlossen. Politische Erfahrung hat er seit 2016 in der Stadtverordnetenversammlung gesammelt, wo er seit knapp zweieinhalb Jahren Vorsitzender der CDU-Fraktion ist.

„Politik hat sich zu meiner großen Leidenschaft entwickelt“, berichtet Scheidel, „und da ist auch die Vorstellung entstanden, für ein politisches Amt zu kandidieren.“ Bis zum überraschenden Tod Kempfs habe niemand damit gerechnet, dass aus seiner Vorstellung einer Kandidatur bald schon Realität werden könne. Die CDU-Fraktion hatte eine „Findungskommission“ mit Torben Kruhmann, Norbert Schübeler und Sigrid Haas eingesetzt, die in den vergangenen Wochen Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt hat.

Nachdem sie die Profile mehrerer Bewerber mit den Anforderungen verglichen hatten, wurde der Fraktion am Samstag Jörg Scheidel als Kandidat vorgestellt. „Die Fraktion hat sich in geheimer Wahl einstimmig für ihn ausgesprochen“, betont der Stadtverbandsvorsitzende Kruhmann die volle Rückendeckung der CDU-Stadtverordneten für ihren Vorsitzenden. Neben dem fachlichen Know-how sei Scheidel als Viernheimer tief verwurzelt in seiner Heimatstadt und kenne die Herausforderungen. Mit einem Stadtrat Scheidel würde Viernheim einen bürgernahen Ansprechpartner bekommen.

Inhaltlich hält der CDU-Fraktionsvorsitzende besonders drei Themen für wichtig: die städtebauliche Entwicklung, die Verkehrswende sowie Sicherheit und Ordnung. „Ich möchte ein klares städtebauliches Konzept mit der Bürgerschaft und der Politik erarbeiten und eine Vision für Viernheim entwickeln“, so Scheidel. „Ich bin auch Befürworter für eine Verstärkung der Stadtpolizei, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen“, würde Scheidel auf mehr Polizeipräsenz setzen.

Um die Wahl in der Stadtverordnetenversammlung zu gewinnen, braucht ein Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beim vollständig versammelten Parlament sind das 23 Stimmen. Die CDU hat 15 Sitze und bräuchte acht zusätzliche Zustimmungen. Noch ist auch noch nicht klar, wann gewählt wird. Die Bewerbungsfrist endet am Samstag, 9. Oktober. su